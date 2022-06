Québec Nickel Corp. présente un résumé de ses activités d'exploration 2022 en cours ainsi que de ses prochains programmes de travail au projet Ducros Ni-Cu-Co-PGE-Au, situé à 80 kilomètres au nord-est de Val-d'Or, au Québec. Le programme inaugural de forage au diamant multiphase de Québec Nickel au projet Ducros a débuté à la mi-février et, à ce jour, 16 trous de forage ont été réalisés pour un total de 4 612 mètres avec une foreuse au diamant. Le programme de forage de la phase I a été conçu pour tester de multiples cibles Ni-Cu-ÉGP générées par un levé électromagnétique de surface (ARMIT-TDEM) réalisé en 2020 par Abitibi Géophysique, en plus de réaliser plusieurs trous destinés à mieux comprendre la géologie locale et à explorer en profondeur dans cette partie de la grande propriété de Ducros. Ces sondages de la phase I ont réussi à recouper les cibles prévues, qui se composent principalement d'intervalles à conductivité variable et magnétiques de formations ferrifères de faciès sulfure +/- oxyde logées dans des séquences panoramiques de métavolcaniques mafiques, de métasédiments et d'une unité intrusive felsique occasionnelle. Il est à noter que plusieurs des trous de la phase I ont rencontré de longs intervalles de carottes de roches ultramafiques, interprétés comme étant des unités intrusives (sills) de pyroxénite et de dunite fortement altérées. Le programme de forage de la phase II a débuté en avril à l'indice de Ni-Cu-ÉGP du filon-couche de Fortin et a commencé par le trou QDG-22-09, qui a été conçu pour vérifier les résultats obtenus dans le trou historique GCF-08-07 de Mines de la Vallée de l'Or Ltée. Les résultats d'analyse du trou QNI QDG-22-09 ont amélioré l'interception du forage historique en termes de teneur globale et de longueur de carotte. Deux trous supplémentaires ont été réalisés à partir de la même installation que QDG-22-09, à savoir QDG-22-10 & 11, pour tester la continuité de la minéralisation de Ni-Cu-Co-PGE-Au sur la section avec QDG-22-09 et GCF-08-07. Ce forage a réussi à étendre la zone minéralisée de Fortin Sill sur la section vers le sud-ouest. Ces résultats encourageants ont incité à forer d'autres trous à partir du même emplacement dans le but de déterminer la continuité de la minéralisation de sulfures contenant du Ni-Cu à Fortin Sill en trois dimensions. La compilation en cours des travaux d'exploration historiques et leur intégration aux ensembles de données actuels ont permis de faire la lumière sur la taille potentielle de la zone Ni-Cu-Co-PGE-Au de Fortin Sill. En décembre 2005, un levé de polarisation provoquée (P.P.) dans la zone cible de Fortin Sill a été réalisé par Géophysique TMC et les données ont ensuite été interprétées en mars 2006 par Lambert Géosciences Ltée. (Rapport d'évaluation du Québec GM 62408). Ces travaux ont été réalisés pour le compte de Mines de la Vallée de l'Or Ltée et consistaient en un levé de résistivité + chargeabilité dipôle-dipôle utilisant un espacement de 25 mètres entre les dipôles le long de lignes de grille coupées NE-SO espacées de 100 mètres. La grille du levé s'étendait de ~200 mètres au nord-ouest de l'affleurement minéralisé original de Fortin Sill à ~1 000 mètres au sud-est. Les données historiques du levé I.P. soulignent une anomalie de chargeabilité bien définie, dont l'axe commence à environ 100 mètres au nord-ouest de l'indice de surface Ni-Cu original de Fortin Sill, se dirige directement sur l'exposition du substrat rocheux minéralisé maintenant décapé, et s'étend sur 250 mètres supplémentaires vers le sud-est. Mines de la Vallée de l'Or Ltée a donné suite à ces travaux géophysiques en effectuant deux sondages pour vérifier l'anomalie de chargeabilité I.P. (Figure 2). Tel que résumé dans les communiqués de presse antérieurs et dans le rapport technique 43-101 du projet Ducros (mai, 2021), le sondage GCF-08-07 a été implanté sur l'indice Ni-Cu de Fortin Sill et a recoupé 0,82% Ni + Cu et 0,65 g/t Pt-Pd-Au sur un intervalle de 20,7 mètres. Le trou GCF-08-06, implanté à environ 35 mètres au sud-ouest du trou GCF-08-07, a été foré pour tester la continuation sud de l'anomalie de chargeabilité I.P. et a retourné 0,32% Ni + Cu et des valeurs faiblement anomales en or sur une longueur de 33 mètres dans ce que les journaux de forage décrivent comme un gabbro à olivine ; les valeurs d'analyse pour les EGP ne sont pas incluses dans le journal de forage du rapport d'évaluation pour le trou GCF-08-06 (Rapport d'évaluation du gouvernement du Québec GM 65886). Les colliers de forage des trous de la Vallée de l'Or n'ont pas été localisés sur le terrain car le tubage a été retiré des trous de diamètre BQ. De plus, les données du levé électromagnétique et magnétique 2022 VETM㬱 récemment complété définissent une réponse magnétique élevée subtile mais distinctive qui coïncide avec l'axe central de l'anomalie de chargeabilité historique I.P. et la zone d'affleurement minéralisée Ni-Cu de Fortin Sill. Le personnel du projet interprète la nature coïncidente des deux anomalies géophysiques de la cible de Fortin Sill comme une réponse directe à la quantité et au style de la minéralisation sulfurée et/ou des roches hôtes connues en surface et dans les carottes historiques et récentes. Les futurs forages se concentreront sur le test de ces caractéristiques géophysiques le long de l'axe au nord-ouest et au sud-est de la zone Fortin Sill. À ce titre, le gouvernement du Québec a récemment accordé un permis pour effectuer des forages supplémentaires sur la cible de Fortin Sill, ce qui permettra la création de plusieurs nouvelles plateformes de forage adjacentes à la zone Ni-Cu-Co-PGE-Au de Fortin Sill et le long de la direction interprétée de celle-ci. La poursuite du forage de cette cible commencera dès que les pistes d'accès et les plateformes de forage nécessaires auront été dégagées.