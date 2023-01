Québec Nickel Corp. présentera des carottes de forage à haute teneur en NI-CU-PGE au VRIC les 29 et 30 janvier 2023

Québec Nickel Corp. a annoncé que la société présentera des carottes de forage à haute teneur en Ni-Cu-ÉGP provenant de la zone Fortin Sill lors de la conférence Vancouver Resource Investment Conference les 29 et 30 janvier 2023. Les participants à la conférence sont invités à rendre visite aux représentants de QNI au kiosque 511 pendant l'événement de deux jours pour examiner certaines des impressionnantes carottes à haute teneur en Ni-Cu-ÉGP forées en 2022 et discuter des plans d'exploration de la société pour 2023.

L'équipe de Québec Nickel, ainsi que ses nombreux entrepreneurs et fournisseurs de services, ont accompli une quantité substantielle de travaux en 2022, qui ont tous donné des résultats excitants : Faits saillants de 2022 : Achèvement d'un levé héliporté VTEMTM de 1 717 kilomètres linéaires qui a identifié de nombreuses anomalies électromagnétiques-magnétiques dans toute la zone du projet, Achèvement du programme d'exploration inaugural de la société qui a vu plus de 21 000 mètres forés dans toute la propriété, et qui est mis en évidence par les intersections de carottes à haute teneur en Ni-Cu-ÉGP dans la zone Fortin Sill, notamment : 18,50 mètres @ 0,44% Ni, 0,51% Cu, 193 ppm Co et 0,69 g/t Pt-Pd-Au dans le trou QDG-22-09 ; 9,00 mètres @ 0,70% Ni, 0,79% Cu, 271 ppm Co et 1,71 g/t Pt-Pd-Au dans le trou QDG-22-10 ; et 11,80 mètres @ 1,44% Ni, 1,49% Cu, 461 ppm Co et 2.79 g/t Pt-Pd-Au dans le trou QDG-22-29, Achèvement du tout premier forage au diamant dans la zone cible du complexe de filons-couches ultramafiques de Ducros, confirmant la présence d'intrusions ultramafiques et de roches encaissantes sulfurées, Collecte de près de 100 échantillons en rainure à partir de l'affleurement de découverte de la zone de filon-couche de Fortin, ce qui a permis d'étendre de plusieurs ordres de grandeur la minéralisation Ni-Cu-ÉGP de surface précédemment connue, Réalisation d'un levé gravimétrique aéroporté de 2 054 kilomètres linéaires qui a permis d'identifier de nombreuses cibles de forage Ni-Cu-ÉGP, Vol de plus de 3,000 kilomètres linéaires de levés magnétiques détaillés par drone qui améliorent grandement l'interprétation et la compréhension de la géologie du projet Ducros, la collecte de plus de 800 échantillons biogéochimiques sur l'ensemble de la zone du projet Ducros qui a permis d'identifier de nombreuses zones cibles qui méritent un travail de suivi, Des études de coupes minces et de micro-XRF des roches minéralisées en Ni-Cu-ÉGP de la zone de Fortin Sill qui démontrent clairement que la minéralisation en nickel-cuivre et en ÉGP se trouve dans les sulfures et non dans la minéralogie des silicates, l'obtention d'une date d'âge Re-Os de la minéralisation en sulfures de la zone de Fortin Sill, l'affinement et la mise à jour du modèle géologique et de mise en place de l'intrusion minéralisée en Ni-Cu-ÉGP de la zone de Fortin Sill. Suite aux résultats significatifs des activités d'exploration de l'année dernière, la société a conclu avec succès un financement par courtage à la fin de 2022 qui a permis de lever plus de 8,5 millions de dollars. Le produit du financement permettra de financer ses programmes de travaux d'exploration de 2023. En plus de recevoir le soutien et la participation de ses actionnaires existants, la Société reconnaît la nouvelle participation et le soutien de trois fonds institutionnels québécois lors de ce financement, notamment SIDEX L.P., la Société de Développement de la Baie-James (oSDBJo) et la Caisse de dépôt et placement du Québec (oCDPQo).

De plus, la société signale le lancement officiel de son programme de forage hivernal 2023 sur la propriété Ducros qui a débuté le 20 janvier dans la partie nord du complexe de filons-couches ultramafiques de Ducros (oDUSCo) avec le début du sondage QDG-23-001. Il y a une deuxième foreuse sur la propriété qui devrait être active sur les multiples anomalies géophysiques coïncidentes à la marge sud de la grande zone cible du gabbro de Ducros dans les prochains jours.