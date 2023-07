Les résultats confirment la présence de plusieurs tonnes d'une intrusion ultramafique contenant du nickel-cobalt avec une expression géophysique de plusieurs centaines de mètres de large et sept kilomètres de long

Québec Nickel Corp. (CSE : QNI ; FSE : 7IB ; OTCQB : QNICF) (« QNI » ou la « Société ») a le plaisir de publier les résultats de forage de la cible Ducros Sill à son projet Ducros Ni-Co-Cu-PGE, situé à 85 kilomètres au nord-est de Val-d’Or, Québec.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20230712964926/fr/

Figure 1. Geology map of Québec Nickel’s Ducros property (red outline) showing the individual mining claims that comprise the Ducros property land package, along with the locations of the Ni-Co-Cu-PGE target areas. The regional geology is sourced from the Government of Québec’s online SIGEOM database. (Graphic: Business Wire)

Faits saillants :

Le trou QDG-23-503 a été terminé à 450 mètres de profondeur par de la dunite contenant du nickel + cobalt, dont les derniers 118,30 mètres présentent 0,21 % Ni + 117 ppm Co ;

Le trou QDG-23-505 présente 293 mètres à 0,19 % Ni + 106 ppm Co, y compris un sous-intervalle à teneur plus élevée de 152 mètres à 0,21 % Ni + 114 ppm Co ;

Confirmation que la zone Ducros Sill est minéralisée en nickel et cobalt sur l'intégralité de sa largeur d'environ 300 mètres ; l'expression géophysique du corps ultramafique s'étend longitudinalement sur sept kilomètres.

Cible Ducros Sill

La cible Ducros Sill se trouve à la moitié sud du complexe ultramafique de filons-couches Ducros (DUSC) de deux kilomètres de large par quinze kilomètres de long, dans la partie centrale sud de la propriété Ducros de QNI (figure 1). Historiquement, quatre trous largement espacés ont été forés dans la région immédiate par Abitibi Resources Ltd. (« Abitibi ») en 1987 (figure 3, 4). Les journaux de sondage du rapport d’évaluation pour les trous Abitibi décrivent des roches dunitiques ± pyroxénitiques variablement serpentinisées et magnétiques avec des occurrences de traces de cuivre et de brucite natifs sur l’ensemble de leurs longueurs forées (rapport du gouvernement du Québec GM 47268). Les résultats notables incluent le trou 87-6 qui présente plus de 0,22 % de nickel et 120 ppm de cobalt sur les 20 derniers mètres du trou de 106,7 mètres et de diamètre BQ.

Comme annoncé précédemment, la Société a terminé une série de trous cet hiver le long d’une clôture est-ouest à environ 100 mètres au nord du trou historique Abitibi 87-06 (voir le communiqué de presse du 19 avril 2023). La clôture des trous a été conçue pour couper l’ensemble de la caractéristique fortement magnétique de 600 mètres de large (figure 2, 3). En plus de forer cette clôture de trous, la Société a également réalisé un trou à environ un kilomètre au nord de la clôture de forage pour tester la continuité de l'anomalie fortement magnétique de Ducros Sill, le trou QDG-23-506, à la toute fin du programme d’exploration hivernale (figure 2, 3). Les quatre trous achevés à Ducros Sill par la Société cet hiver ont présenté de longues longueurs de carotte de roches ultramafiques serpentinisées, y compris des unités de dunite, de péridotite et de pyroxénite (voir le communiqué de presse du 19 avril 2023 pour des informations complémentaires).

Résultats du forage en cours

Le trou QDG-23-503 a été amorcé sur le côté ouest de la partie haute magnétique ciblée et a été foré vers l’est avec une pente de -45°, vers le centre de l’intrusion ultramafique (figure 2). Le trou a rencontré un paquet de roches intrusives mafiques et ultramafiques intercalées, y compris gabbro, pyroxénite, péridotite et dunite, de 23,00 à 308,00 mètres de profondeur avant de couper un intervalle de 142 mètres de long de dunite serpentinisée. Cet intervalle est considéré comme la même unité que celle rencontrée dans le trou Abitibi 87-6. Le trou a été terminé dans cette unité de dunite inférieure jusqu’à la fin prévue du trou de 450 mètres de profondeur. Les résultats des tests présentent 0,19 % Ni + 111 ppm Co sur les 217 derniers mètres du trou (233,00-450,00 m de profondeur) y compris un sous-intervalle à plus forte teneur de 118,30 mètres à 0,21 % Ni + 117 ppm Co (308,20-426,50 m de profondeur).

Le trou QDG-23-505 a été amorcé à environ 210 mètres à l’est du trou QDG-23-503 et foré vers l’est à une pente de -45° jusqu’à la fin prévue de la profondeur du trou de 402 mètres (figure 2, 3). Le trou est amorcé avec une dunite variablement serpentinisée à 21,00 mètres de profondeur et est resté dans l’unité ultramafique altérée jusqu’à 314,00 mètres, une intersection de 293 mètres de long, où il a rencontré des roches d'éponte inférieure métasédimentaires.

Les résultats pour ce trou présentent une intersection de 293 mètres de long de 0,19 % Ni + 106 ppm Co (21,00- 314,00 m) y compris un sous-intervalle à teneur plus élevée de 0,21 % Ni + 114 ppm Co sur 152 mètres (79,50-231,50 m).

Le trou QDG-23-504 a été amorcé à environ 210 mètres à l’est du QDG-23-505 et a également été foré vers l’est à une pente de -45° pour une profondeur de 243 mètres (figure 2, 3). Ce trou est amorcé avec une dunite variablement serpentinisée jusqu’à 117,00 mètres de profondeur, après quoi il entre dans le paquet de roches de parois métasédimentaires.

Les résultats des tests pour ce trou présentent 109,50 mètres à 0,16 % Ni + 90 ppm Co (21,00-130,50 m), y compris un sous-intervalle à teneur plus élevée de 0,20 % Ni + 105 ppm Co sur 29 mètres près de la surface (21,00-50,00 m de profondeur).

Une section de forage résumant les résultats de ces trois trous est consultable à la figure 2. Le tableau 1 présente un résumé des résultats du test.

Le trou QDG-23-506 a été amorcé à environ un kilomètre au nord de la clôture de trois trous mentionnée ci-dessus pour tester l’extension longitudinale interprétée de l’intrusion ultramafique Ducros Sill. Cette interprétation est basée sur la continuité de la caractéristique fortement magnétique atmosphérique identifiée par le sondage VTEM™ de 2022 ainsi que sur le trou historique réalisé par Abitibi dans la zone immédiate (trou 87-1, figure 3). Après avoir traversé les morts-terrains, le trou QDG-23-506 a été amorcé avec une dunite variablement serpentinisée à 30,00 mètres de profondeur et achevé dans la même unité de dunite à 366,00 mètres. Le trou a été terminé plus tôt que prévu en raison du début de la débâcle printanière. Les tests sont en attente pour ce trou, mais les résultats devraient être conformes à ceux présentés pour les trous QDG-23-503 à QDG-23-505.

Compte tenu de ces résultats, cette partie de Ducros Sill où le trou QDG-23-506 a été achevé est maintenant appelée « Ducros Sill North », alors que la zone qui comprend la clôture de forage à trois trous récemment achevée est appelée « Ducros Sill South » comme le montrent les figures 3 et 4.

Identifiant du trou De (m) À (m) Longueur (m) Ni (%) Co (ppm) QDG-23-503 233,00 450,00 217,00 0,19 111 y compris 308,20 426,50 118,30 0,21 117 QDG-23-504 21,00 130,50 109,50 0,16 90 y compris 21,00 50,00 29,00 0,20 105 QDG-23-505 21,00 314,00 293,00 0,19 106 y compris 79,50 231,50 152,00 0,21 114 QDG-23-506 Tests en cours

Tableau 1. Résumé des résultats des tests pour les trous QDG-23-503 à QDG-23-505. Les résultats publiés sont pondérés en fonction de la longueur de l’échantillon.

Étendues de l’intrusion Ducros Sill

La géologie numérique du gouvernement du Québec pour la propriété du projet Ducros de QNI, extraite de la base de données SIGEOM, combinée à ces résultats récents indique que l’intrusion ultramafique Ducros Sill s’étend désormais à deux kilomètres au nord du forage le plus récent de QNI, comme le confirme le trou QDG-23-506, à environ cinq kilomètres au sud-sud-est (figure 1, 4). Il n’y a aucune preuve que cette caractéristique fortement magnétique ait été exposée à la surface ou forée au-delà des travaux récents menés par QNI et Abitibi Resources Ltd. en 1987. Si cette anomalie magnétique de sept kilomètres de long était l’expression géophysique de l’intrusion de Ducros Sill, comme il est actuellement supposé, ses dimensions globales rivaliseraient avec la taille d’autres projets de grande envergure de nickel-cobalt en cours d’avancement dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi.

Mise à jour des travaux à la zone Fortin Sill

Au cours de la première partie de l’année, les forages d’exploration se sont concentrés exclusivement sur des cibles de test dont l'accès nécessite des conditions hivernales, telles que les cibles du complexe ultramafique de filons-couches Ducros et de Ducros Gabbro (figure 1). La Société a l’intention de reprendre l’exploration dans la zone Fortin Sill, où les conditions terrestres locales permettent un accès toute l’année, une fois que les restrictions liées aux incendies de forêt seront levées. Le forage dans la zone Fortin Sill cet été et cet automne fera suite à certains des résultats exceptionnels rapportés en 2022, notamment en provenance du trou QDG-22-29, qui a présenté un intervalle de 11,80 mètres contenant1,44 % Ni, 1,49 % Cu, 461 ppm Co et 2,79 g/t Pt-Pd-Au qui inclut un sous-intervalle à teneur plus élevée de 1,85 % Ni, 1,65 % Cu (3,50 % Ni + Cu), 576 ppm Co et 3,27 g/t Pt-Pd-Au sur 8,43 mètres (voir le communiqué de presse du 30 août 2022 pour plus d'informations).

Traitement de base et contrôle et assurance de la qualité

Québec Nickel a mis en œuvre un programme d'assurance et de contrôle de la qualité (« QAQC ») pour ses programmes de forage afin de s'assurer que les meilleures pratiques soient appliquées en matière de diagraphie, d'échantillonnage et d'analyses de sa carotte de forage, ainsi que de la collecte et des analyses d'échantillons rocheux. Ceci implique l'insertion régulière de vides géochimiques, d'échantillons dupliqués et de plusieurs matériaux de référence certifiés (MRC) de Ni-Cu-PGE-Au dans le flux d'échantillons.

La carotte de forage est recueillie chaque jour par le personnel dédié au projet Ducros à partir des foreuses et transportée dans des boîtes sécurisées vers les installations de diagraphie de QNI situées à Lebel-sur-Quévillon. La diagraphie est réalisée sur des ordinateurs portables et les données sont saisies à l'aide d'un logiciel adapté.

Les carottes destinées à des analyses géochimiques sont identifiées et étiquetées par des géologues spécialisés en carottage, puis sciées en deux à l'aide d'une lame diamant. Une moitié de l'échantillon de base de diamètre NQ est placée dans un sac de prélèvement étiqueté et sécurisé. L'autre moitié est replacée dans sa caisse à carottes en vue d'un archivage. Tous les échantillons de carottes sont transportés du site de diagraphie de QNI vers l'installation de préparation des échantillons d'AGAT Laboratories et/ou celle de SGS Canada, toutes deux situées à Val-d’Or dans des sacs de riz sécurisés et numérotés par le personnel chargé du projet.

AGAT Laboratories et SGS travaillent dans le cadre d'un système de gestion de la qualité conforme à la norme ISO/IEC 17025:2017. L'analyse des métaux précieux (or, platine et palladium) est réalisée par pyroanalyse avec une finition ICP-OES, tandis que les analyses du nickel, du cuivre et de 41 autres éléments sont effectuées à l'aide du progiciel 4 Acid Digest – Metals Package d'AGAT et de SGS, avec une finition ICP-OES.

PERSONNE QUALIFIÉE

Gary DeSchutter, M.Sc., P.Geo., vice-président de l'exploration chez Québec Nickel Corp., et une personne qualifiée (« PQ ») selon les termes du Règlement 43-101 (« Règlement 43-101 »), a examiné et approuvé le contenu scientifique et technique du présent communiqué de presse.

À PROPOS DE QUÉBEC NICKEL CORP.

Québec Nickel Corp. est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et le développement de projets de métaux critiques (Ni-Cu-Co-PGE) au Québec, Canada. La Société détient 100 % de la propriété Ducros, qui comprend 282 permis d'exploitation minière contigus couvrant 15 293 hectares dans la partie orientale de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au Québec, au Canada. Des renseignements supplémentaires sur Québec Nickel Corp. sont disponibles sur www.quebecnickel.com.

La CSE n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué. Ni la CSE ni son autorité de réglementation du marché (tel que ce terme est défini dans les politiques de la CSE) n'assument une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou l'exactitude de ce communiqué.

MISES EN GARDE ET DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques qui traitent d'événements ou de développements prévus par la Société, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques et qui se reconnaissent généralement, mais pas toujours, par l'utilisation des mots « s'attend », « planifie », « anticipe », « pense », « a l'intention », « estime », « projette », « potentiel » et d'autres expressions similaires, ou que des événements ou des conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux des déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles d'entraîner une différence notable entre les résultats réels et ceux des déclarations prospectives comprennent les prix du marché, la disponibilité continue du capital et du financement, ainsi que la conjoncture générale de l'économie, du marché ou des affaires. Les investisseurs sont avertis que de telles déclarations ne sont pas des garanties de performances futures et que les résultats ou développements réels peuvent différer matériellement de ceux prévus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions, les estimations et les opinions de la direction de la Société à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, la Société ne s'engage nullement à mettre à jour ces déclarations prospectives si les convictions, les estimations, les opinions ou d'autres facteurs de la direction venaient à changer.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230712964926/fr/