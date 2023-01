Québec Nickel présentera des carottes de forage à haute teneur en NI-CU-PGE lors de la VRIC, les 29 et 30 janvier

Québec Nickel Corp. (CSE : QNI ; FSE : 7lB ; OTCQB : QNICF) (« QNI » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que la Société présentera des carottes de forage à haute teneur en NI-CU-PGE provenant de la zone Fortin Sill lors de la « Vancouver Resource Investment Conference », les 29 et 30 janvier 2023. Les participants à la conférence sont invités à rencontrer les représentants de QNI, sur le stand 511, pendant les deux journées de l'événement afin d'examiner certaines des impressionnantes carottes à haute teneur en Ni-Cu-PGE forées en 2022, et de discuter des plans d'exploration de la Société en 2023.

L'équipe de Québec Nickel, ainsi que ses nombreux entrepreneurs et prestataires de services, ont réalisé de nombreux travaux en 2022, qui ont tous donné des résultats intéressants :

Points forts de 2022

Réalisation d'un levé héliporté VTEM TM de 1 717 kilomètres linéaires qui a recensé de nombreuses anomalies électromagnétiques et magnétiques dans la zone du projet

de 1 717 kilomètres linéaires qui a recensé de nombreuses anomalies électromagnétiques et magnétiques dans la zone du projet L'achèvement du programme d'exploration inaugural de la Société, qui comprenait un forage de plus de 21 000 mètres sur l'ensemble de la propriété, mis en valeur par les intervalles de carottage à haute teneur en Ni-Cu-PGE dans la zone Fortin Sill, avec notamment : 18,50 mètres @ 0,44 % Ni, 0,51 % Cu, 193 ppm Co et 0,69 g/t Pt-Pd-Au dans le trou QDG-22-09 9,00 mètres @ 0,70 % Ni, 0,79 % Cu, 271 ppm Co et 1,71 g/t Pt-Pd-Au dans le trou QDG-22-10 11,80 mètres @ 1,44 % Ni, 1,49 % Cu, 461 ppm Co et 2,79 g/t Pt-Pd-Au dans le trou QDG-22-29

L'achèvement du tout premier forage au diamant dans la zone cible du complexe de filons-couches ultramafiques du projet Ducros, qui confirme la présence d'intrusions ultramafiques et de roches encaissantes sulfurées

Collecte de près de 100 échantillons en cannelure dans l'affleurement de découverte de la zone de Fortin Sill, qui a permis d'augmenter de plusieurs ordres de grandeur la minéralisation de surface en Ni-Cu-PGE, connue auparavant

Réalisation d'un levé gravimétrique aéroporté de 2 054 kilomètres linéaires qui a permis de recenser de nombreuses cibles de forage en Ni-Cu-PGE

Le vol drone de plus de 3 000 kilomètres linéaires de levés magnétiques détaillés qui améliorent considérablement l'interprétation et la compréhension de la géologie du projet Ducros

Collecte de plus de 800 échantillons biogéochimiques sur l'ensemble de la zone du projet Ducros, ce qui a permis de recenser de nombreuses zones cibles qui justifient un travail de suivi

Des études de coupes minces et de micro-XRF sur les roches minéralisées en Ni-Cu-PGE dans la zone de Fortin Sill qui montrent clairement que la minéralisation en nickel-cuivre et PGE se trouve dans des sulfures et non dans une minéralogie silicatée

Obtention d'un datage Re-Os de la minéralisation sulfurée dans la zone de Fortin Sill

Affinage et mise à jour du modèle géologique et de mise en place de l'intrusion minéralisée en Ni-Cu-PGE dans la zone de Fortin Sill

Suite aux importants résultats obtenus par les activités d'exploration de l'année dernière, la Société a réussi à clore un financement en faisant appel à un courtier, fin 2022, qui a levé plus de 8,5 millions de dollars. Le produit de financement permettra de financer ses programmes de travaux d'exploration en 2023. Outre le fait de recevoir le soutien et la participation de ses actionnaires existants, la Société reconnaît la nouvelle participation et le soutien de trois fonds institutionnels québécois lors de ce financement, notamment SIDEX L.P., la Société de Développement de la Baie-James (« SDBJ ») et la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ »).

De plus, la Société annonce le lancement officiel de son programme de forage de l'hiver 2023 sur la propriété Ducros, qui a débuté le 20 janvier dans la partie nord du complexe de filons-couches ultramafiques de Ducros (« DUSC ») avec le démarrage du trou QDG-23-001. Une deuxième foreuse sur la propriété devrait être mise en service dans les prochains jours sur les multiples anomalies géophysiques coïncidentes à la marge sud de la grande zone cible du gabbro de Ducros (Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué de presse du 16 novembre 2022 ).

PERSONNE QUALIFIÉE

Gary DeSchutter, M.Sc., P.Geo, vice-président de l'exploration pour Québec Nickel Corp. et personne qualifiée (« PQ ») conformément à la norme nationale 43-101 (« NI 43-101 »), a examiné et approuvé le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse

À PROPOS DE QUÉBEC NICKEL CORP.

Québec Nickel Corp. est une société d'exploration minière bien financée axée sur l'acquisition, l'exploration et le développement de projets durables de nickel à haute teneur, au Québec, Canada. La Société détient une participation de 100 % dans la propriété Ducros, qui consiste en 280 concessions minières contiguës, qui couvrent 15 147 hectares dans la partie est de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au Québec, Canada. Des renseignements supplémentaires sur Québec Nickel Corp. sont disponibles à l'adresse suivante www.quebecnickel.com.

La CSE n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. Ni la CSE ni son autorité de réglementation du marché (tel que ce terme est défini dans les politiques de la CSE) n'assument une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou l'exactitude de ce communiqué.

MISE EN GARDE ET DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui peuvent être considérées comme des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques qui traitent d'événements ou de développements auxquels la Société s'attend, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques et qui se reconnaissent généralement, mais pas toujours, par les mots « s'attend », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « projette », « potentiel » et d'autres expressions similaires, ou que des événements ou des conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire. Bien que la Société soit convaincue que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne garantissent en aucun cas les performances futures, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux mentionnés dans les déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et ceux mentionnés dans les déclarations prospectives comprennent les prix du marché, la disponibilité continue du capital et du financement, ainsi que le panorama de l'économie, du marché ou des affaires. Les investisseurs sont avertis que de telles déclarations ne constituent pas des garanties de performances futures et que les résultats ou développements réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont basées sur les convictions, les estimations et les opinions de la direction de la Société à la date à laquelle les déclarations sont faites. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, la Société ne s'engage en aucun cas à mettre à jour ces déclarations prospectives si les convictions, les estimations, les opinions ou d'autres facteurs provenant de la direction devaient changer.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230127005182/fr/