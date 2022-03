Corporation Métaux Précieux du Québec fore La Pointe Extension: 69.6 G/T Au Sur 0,6 m dans 1,32 G/T Au Sur 94 m en Sondage

Télécharger la version PDF | Voir les documents sur Sedar

MONTREAL, PQ - le 10 mars, 2022 - Corporation Métaux Précieux du Québec (« QPM » ou la « Société ») (TSX.V:QPM)(OTCQB:CJCFF)(FSE:YXEP) est heureuse d'annoncer les résultats d'analyse de trois (3) nouveaux sondages réalisés au cours du programme de l'automne 2021. Les résultats confirment l'importante minéralisation aurifère du gîte aurifère de la Pointe Extension, sur le projet Sakami détenu à 100 % par la Société sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

Faits saillants (tableau 1, figures 1, 2 et 3)

Deux sondages ont recoupé une importante minéralisation sur de larges intervalles : Sondage PT-21-187 : 69,6 g/t Au sur 0,6 m dans 1,32 g/t Au sur 94 m ; et Sondage PT-21-188 : 1,51 g/t Au sur 42,15 m dans 0,95 g/t Au sur 100,8 m .

Ces deux nouveaux sondages confirment la continuité et l'extension en profondeur d'environ 100 m de la partie centrale du gîte qui pourrait être exploitable à ciel ouvert.

Normand Champigny, chef de la direction de QPM, a déclaré : « Ces résultats sont les meilleurs à ce jour à La Pointe Extension et valident notre conviction que la partie centrale du gîte foré se poursuit en profondeur avec de plus grandes largeurs minéralisées. Nous attendons avec impatience de recevoir les résultats du sondage 189 et des six sondages des forages de cet hiver. Ils ajouteront au volume du gîte alors que nous continuons à préparer notre première estimation des ressources.»

Ces forages visent à agrandir le gîte de La Pointe Extension qui pourrait se prêter à une exploitation à ciel ouvert et soutiendra la première estimation des ressources minérales de la Société.

La Société prévoit que l'estimation des ressources sera disponible au troisième trimestre de 2022. À ce jour, un total de 40 sondages ont recoupé le gîte de La Pointe Extension. La zone minéralisée interprétée a une longueur longitudinale de 3 750 m. Le gîte a une profondeur minimale de 400 m et une épaisseur réelle estimée à 41 m, et jusqu'à 75 m dans la partie centrale du gîte. Il existe généralement une bonne corrélation spatiale entre la minéralisation aurifère et l'abondance d'arsénopyrite, de pyrite et de pyrrhotine disséminées et encaissées dans un paragneiss silicifié observé dans les sondages. Le gîte de La Pointe Extension et le gîte de La Pointe font partie du projet Sakami situé le long d'un contact géologique favorable de 23 km de longueur qui est l'hôte de la minéralisation aurifère.

Les résultats du sondage PT-21-189 complété lors du programme d'automne 2021 sont attendus sous peu. Les résultats du programme hivernal en cours sur le gîte de La Pointe Extension seront publiés au printemps. Les résultats du levé de polarisation induite annoncés récemment ont identifié des cibles de forage supplémentaires latéralement et au sud du gîte de La Pointe Extension. Tester ces cibles pourrait augmenter considérablement la taille du gîte.

Les résultats d'analyse complets et les teneurs composites calculées publiées à ce jour sont disponibles sur le site Web de QPM (https://www.qpmcorp.ca/en/projects/sakami-technical-information/ ).

Pour les résultats précédemment divulgués en lien les gîte de La Pointe et La Pointe Extension, voir les communiqués de presse du 9 juin 2021, du 2 novembre 2021 et du 24 février 2022.

Assurance qualité / contrôle de la qualité

Le contrat de forage a été attribué à Forage Orbit Garant inc. de Val-d'Or, Québec. Le diamètre des DDH est NQ. Des procédures d'assurance qualité et contrôle de la qualité ont été mises en œuvre afin de s'assurer des meilleures pratiques en matière d'échantillonnage et d'analyse d'échantillons de carottes. La carotte de forage a été décrite et ensuite coupée, une moitié a été expédiée pour analyse et l'autre moitié a été conservée comme un échantillon témoin. Des échantillons standards, des doublons et des stériles ont été insérés régulièrement dans les envois d'échantillons. Les échantillons ont été mis dans des sacs individuels identifiés puis assemblés dans des conteneurs scellés qui ont été livrés au laboratoire d'ALS Minerals à Val-d'Or, Québec. Avant leur préparation, les échantillons sont pesés et répertoriés. Tous les échantillons sont analysés par pyroanalyse avec une finition à la spectrométrie d'absorption atomique sur un échantillon de 30 g (0,005-10 ppm Au). Toutes les analyses dépassant 10 ppm Au ont été reprises avec une finition gravimétrique.

Le projet Sakami

Le projet Sakami confère à la Société une position dominante sur un segment de 23 km de long d'un contact géologique favorable et comprend 281 claims (142 km2). Il est situé à 570 km au nord de Val d'Or, Québec, à 120 km à l'est de la municipalité de Wemindji, à 90 km de la mine d'or Éléonore et à 47 km au nord-est du chemin asphalté de la Baie-James. De bonnes infrastructures, notamment des routes d'accès majeures, un réseau électrique hydroélectrique et des aéroports, sont présentes dans la région. Le forage peut être effectué tout au long de l'année.

Personne qualifiée

Normand Champigny, ing., chef de la direction de la Société, personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur les normes de divulgation concernant les projets miniers, a préparé et approuvé le contenu technique du présent communiqué. François Gagnon, P. Geo., géologue d'exploration senior avec Consul-Teck Exploration Minière Inc. a également révisé le contenu de ce communiqué.

À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec

QPM est une société d'exploration aurifère avec de vastes terrains sur le territoire très prometteur d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d'or Éléonore de Newmont Corporation. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L'objectif de QPM est d'explorer rapidement le projet Sakami et de le faire progresser à l'étape de l'estimation de ressources minérales.

Pour plus amples renseignements, communiquer avec :

Normand Champigny

Chef de la direction

Téléphone : 514 979-4746

Courriel : nchampigny@qpmcorp.ca

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX)n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué comprend des énoncés prospectifs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de mots prospectifs tels que « peut », « sera », « s'attendre à »,« avoir l'intention de », « planifier », « estimer », « anticiper » , « continuer » et « orientation » ou d'autres termes similaires et peuvent inclure, sans s'y limiter, des déclarations concernant les plans, les stratégies et les objectifs de gestion, les dates de début de la production ou de la construction prévues et les coûts prévus ou la production.

Les énoncés prospectifs impliquent intrinsèquement des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances et réalisations réels de QPM diffèrent sensiblement de tous résultats, performances ou réalisations futurs. Les facteurs pertinents peuvent inclure, sans s'y limiter, les variations des prix des produits de base, les fluctuations des taux de change et les conditions économiques générales, l'augmentation des coûts et de la demande d'intrants de production, la nature spéculative de l'exploration et du développement de projets, y compris les risques d'obtention des licences et permis nécessaires, et la diminution des quantités ou des niveaux de ressources ou de réserves, les risques politiques et sociaux, les modifications du cadre réglementaire dans lequel QPM opère ou pourrait à l'avenir opérer, les conditions environnementales, y compris les conditions météorologiques extrêmes, le recrutement et la rétention du personnel, les problèmes de relations industrielles et les litiges.

Les énoncés prospectifs sont basés sur les hypothèses de bonne foi de QPM et de sa direction concernant les environnements financiers, de marché, réglementaires et autres qui existeront et affecteront les activités et les opérations de QPM à l'avenir. QPM ne donne aucune assurance que les hypothèses sur lesquelles sont basées les déclarations prospectives se révéleront correctes, ou que les activités ou les opérations de QPM ne seront pas affectées de manière significative par ces facteurs ou d'autres facteurs non prévus ou prévisibles par QPM ou la direction ou hors du contrôle du QPM.

Bien que QPM tente d'identifier les facteurs qui entraîneraient une différence substantielle entre les actions, les événements ou les résultats réels et ceux divulgués dans les énoncés prospectifs, il peut exister d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances, les réalisations ou les événements réels ne soient pas anticipés, estimés ou prévus, et de nombreux événements échappent au contrôle raisonnable de QPM. Par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué sont donnés à la date de divulgation uniquement. Sous réserve de toute obligation continue en vertu de la loi applicable ou de toute règle de cotation boursière pertinente, en fournissant ces informations, QPM ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prospectifs ou à informer de tout changement dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lequel un tel énoncé est basé.

Tableau 1: Sommaire des résultats aurifères importants de la campagne de 2021,

Projet Sakami - Communiqué de presse du 10 mars 2022

Remarques:

1. Les intervalles correspondent aux longueurs de carotte.

2. Les sondages sont généralement planifiés pour recouper la minéralisation aussi près de la perpendiculaire que possible.

3. Toutes les teneurs en or présentées ne sont pas coupées.

Hole # UTM E UTM N Length (m) Azimuth() Dip() Number of samples From(m) To(m) Interval (m) Au(g/t) PT-21-186 373924 5893841 404.7 140 -57 328 279.50 357.00 77.50 0.56 including 313.50 316.50 3.00 1.46 including 333.00 337.50 4.50 1.34 PT-21-187 373924 5893841 488 150 -70 403 336.00 430.00 94.00 1.32 Including 345.50 354.00 8.50 2.76 Including 382.00 389.00 7.00 8.70 Including 387.50 388.10 0.60 69.60 PT-21-188 373924 5893841 501 170 -70 412 192.00 198.50 6.50 0.44 362.35 463.15 100.80 0.95 Including 362.35 404.50 42.15 1.51