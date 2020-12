Corporation Métaux Précieux du Québec recoupe des hautes teneurs à La Pointe Extension: 60,8 g/t Au sur 0,3 m compris dans 1,4 m à 15,01 g/t Au, et débute des essais métallurgiques

Télécharger la version PDF | Voir les documents sur Sedar

Faits saillants des forages de la découverte 2020 de La Pointe Extension

Minéralisation de la surface jusqu'à une profondeur de 250 m sur une longueur de 1 km et ouverte dans toutes les directions

Les intersections importantes sont :

PT-20-173 - 0,30 m à 60,80 g/t Au

PT-20-162 - 42 m à 1,31 g/t Au

PT-20-159 - 80 m à 1,10 g/t Au

PT-20-155 - 53,8 m à 1,03 g/t Au

PT-20-154 - 70,3 m à 1,14 g/t Au

PT-20-153 - 35,4 m à 1,45 g/t Au

PT-20-151 - 80,1 m à 1,15 g/t Au

Montréal, le 15 décembre 2020 - Corporation Métaux Précieux du Québec (« QPM » ou la « Société ») (TSX.V : QPM, OTCQB : CJCFF, FSE : YXEP) a le plaisir de fournir les résultats de quatre sondages du programme de forage au diamant de 19 sondages de l'été et de l'automne de la découverte de La Pointe Extension du projet Sakami (le « Projet ») sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James. Le programme visait à mieux définir et prolonger la zone minéralisée de 600 m de longueur découverte à la Pointe Extension lors de la campagne d'hiver de 2020. Un total de 4 912 m de forage dans 19 sondages a été complété. Les résultats de cinq sondages sont en attente.

Une nouvelle zone à haute teneur a été intersectée dans le sondage PT-20-173 situé à 110 m au nord-ouest de la découverte interprétée de La Pointe Extension (voir le communiqué de presse du 21 avril 2020). La zone se trouve dans un dyke intrusif felsique de taille métrique encaissé dans des amphibolites. La roche aurifère contient des traces de pyrite et de molybdénite avec une altération modérée en silice et de séricite. La continuité de cette minéralisation reste inconnue et sera testée en 2021.

Normand Champigny, chef de la direction de QPM, a déclaré: « C'est très encourageant de découvrir une nouvelle zone à haute teneur à La Pointe Extension. Cette intersection à haute teneur de 60,8 g/t Au sur 0,3 m montre que d'autres zones à haute teneur sont susceptibles d'être rencontrées alors que nous poursuivons nos forages en 2021. »

Le tableau 1 présente les résultats des cinq sondages incluant une photo d'une occurrence d'or visible. Les figures 1, 2 et 3 montrent les résultats de forage en plan, section longitudinale et section verticale. La présentation corporative mise à jour sur le site Web de la Société comprend les résultats de forage récents. Les résultats de forage complets et les composites de forage calculés sont également disponibles ici.

Gîte La Pointe et découverte La Pointe Extension

Le gîte de La Pointe et la nouvelle découverte de La Pointe Extension font partie d'un axe minéralisé d'une longueur de plus de 2 km sur le Projet orienté SSO-NNE. Cette découverte présente des extensions potentielles plurikilométriques qui ont fait l'objet d'une exploration de surface très limitée et d'aucun forage avant 2020. Deux échantillons choisis de surface à haute teneur (23,82 g/t Au, 9,52 g/t Au) distants de 700 m illustrent davantage le potentiel de cette découverte.

Les résultats des sondages jusqu'à ce jour indiquent que la minéralisation aurifère de la découverte de La Pointe Extension et de La Pointe montrent des caractéristiques géologiques similaires : encaissées dans une séquence volcano-sédimentaire du groupe de Yasinski (sous-province de La Grande) qui est métamorphisée au faciès amphibolite et fortement déformée par un événement régional d'orientation OSO à ENE. Cette séquence est en contact avec les roches sédimentaires du groupe de Laguiche (sous- province d'Opinaca) à l'est. Les lithologies sont composées principalement de : 1) paragneiss riche en biotite et silicifié avec des intrusions de granodiorite, tonalite et pegmatite, et 2) amphibolite (formation de fer sédimentaire métamorphisée et roche volcanique mafique). La minéralisation aurifère s'accompagne d'arsénopyrite disséminée, de pyrite et de pyrrhotite et est recoupée par des veinules de quartz-carbonate.

Le Projet confère à la Société une position dominante sur un segment de 23 km de long d'un contact géologique favorable et comprend 259 claims (131,1 km2). Il est situé à 570 km au nord de Val-d'Or, au Québec, à 120 km à l'est de la municipalité de Wemindji, à 90 km de la mine d'or Éléonore et à 47 km au nord-est de la route pavée de la Baie-James. De bonnes infrastructures sont présentes, notamment des routes d'accès importantes, un réseau hydroélectrique et des aéroports. Le forage peut être effectué tout au long de l'année.

Essais métallurgiques

Un programme d'essais métallurgiques préliminaires pour les gisements La Pointe et La Pointe Extension a débuté sous la supervision du consultant indépendant en géométallurgie Jean Lelièvre, B. Sc. A., M.Sc. Le programme vise à évaluer la récupération globale de l'or à l'aide de méthodes standards. Deux composites de 25 kg représentatifs des gîtes ont été préparés récemment en utilisant des rejets grossiers provenant de multiples analyses de sondage. Les résultats devraient être disponibles au cours de l'hiver 2021.

Assurance qualité / contrôle de la qualité

Le contrat de forage a été attribué à Forage Val-d'Or inc. de Val-d'Or, Québec. Le diamètre des DDH est NQW. Des procédures d'assurance qualité et contrôle de la qualité ont été mises en œuvre afin de s'assurer des meilleures pratiques en matière d'échantillonnage et d'analyse d'échantillons de carottes. La carotte de forage a été décrite et ensuite coupée, une moitié a été expédiée pour analyse et l'autre moitié a été conservée comme un échantillon témoin. Des échantillons standards, des doublons et des stériles ont été insérés régulièrement dans les envois d'échantillons. Les échantillons ont été mis dans des sacs individuels identifiés puis assemblés dans des conteneurs scellés qui ont été livrés au laboratoire d'ALS Minerals à Val-d'Or, Québec. Avant leur préparation, les échantillons sont pesés et répertoriés. Tous les échantillons sont analysés par pyroanalyse avec une finition à la spectrométrie d'absorption atomique sur un échantillon de 30 g (0,005-10 ppm Au). Toutes les analyses dépassant 10 ppm Au ont été reprises avec une finition gravimétrique.

Personnes qualifiées

Normand Champigny, ing., chef de la direction de la Société et Tony Brisson, géo., directeur principal de l'exploration, deux personnes qualifiées en vertu du Règlement 43-101 sur les normes de divulgation concernant les projets miniers, ont revu et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec

QPM est une société d'exploration aurifère avec de vastes terrains dans la région très prometteuse d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d'or Éléonore de Newmont Corporation. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L'objectif de QPM est d'avancer rapidement le projet à l'étape de l'estimation de ressources minérales.

Les intervalles correspondent aux longueurs de carotte Les sondages sont généralement planifiés pour recouper la minéralisation aussi près de la perpendiculaire que possible Les épaisseurs vraies sont estimées de 75 % à 90 % de la longueur des intervalles lorsque l'angle des sondages et les pendages des horizons minéralisés sont pris en compte Toutes les teneurs en or présentées ne sont pas coupées,



Sondage # UTM E

UTM N

Longueur (m)

Azimuth (°) Angle (°) Nb d'échantillons

De (m)

À(m)

Intervalle (m)

Au (g/t)

PT-20-169

374619

5894235

264

145

-45

167

139,80

178,00

38,20

0,60

PT-20-170

374540

5894163

234

145

-47

206

Résultats en attente

PT-20-171

374464

5894106

225

145

-47

152

67,10

69,70

2,60

1,20

incluant

68,60

69,70

1,10

2,17

109,50

115,50

6,00

1,07

143,50

179,30

35,80

0,32

PT-20-172

374464

5894106

291

145

-65

200

86,50

94,50

8,00

0,55

109,50

112,50

3,00

1,17

221,50

232,00

10,50

0,42

242,50

250,00

7,50

0,70

PT-20-173

374369

5894068

288

145

-47

221

41,20

42,60

1,40

15,01

incluant

41,60

41,90

0,30

60,80

175,50

190,50

15,00

0,60

incluant

183,00

190,50

7,50

0,93

PT-20-174

374369

5894068

348

145

-65

270

Résultats en attente

PT-20-175

374715

5894264

222

145

-47

165

Résultats en attente

PT-20-176

374715

5894264

21

145

-65

13

Résultats en attente

PT-20-176A

374715

5894264

303

145

-65

230

Résultats en attente



DDH PT-20-173: Or natif et molybdénite dans une amphibolite intensément silicifiée à 41,75 m. Échantillon A0369088: 60,8 g/t Au sur 0,3 m. La profondeur indiquée est le long du sondage. La photo correspond à un intervalle sélectionné et n'est pas nécessairement représentative de la minéralisation présente sur le Projet.