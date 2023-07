Corporation Métaux Précieux Québec a annoncé que lors de son assemblée générale annuelle tenue le 18 juillet 2022, les actionnaires de la Société ont massivement approuvé l'élection de Geneviève Ayotte à titre d'administratrice. Mme Ayotte est un nouveau membre du conseil d'administration de QPM (le " conseil ") et a été nommée présidente du comité d'audit et de gestion des risques. Elle est CPA et occupe actuellement le poste de chef de la direction financière d'Arianne Phosphate Inc. et est également administratrice de Kintavar Exploration Inc. En dehors de sa profession de comptable, Mme Ayotte est également présidente de Women in Mining - Montréal.

Depuis 2008, Mme Ayotte a acquis de vastes connaissances dans le domaine minier, notamment en comptabilité publique chez PricewaterhouseCoopers LLP. Mme Ayotte est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et est titulaire d'un baccalauréat en gestion des affaires et d'un D.E.S.S. en comptabilité publique (2008) de HEC Montréal.