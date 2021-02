Quebec Precious Metals : Corporation Métaux Précieux attribue des unités d'actions différées et des options d'achat d'actions

Télécharger la version PDF | Voir les documents sur Sedar

Montréal, le 22 février 2021 - Corporation Métaux Précieux du Québec (TSX.V : CJC, FSE : YXEP, OTC-BB : CJCFF) (« QPM » ou la « Société ») annonce l'attribution de 502 033 unités d'actions différées (les « DSUs ») aux dirigeants et à un employé conformément à son régime d'unités d'actions différées (le « régime DSU ») approuvé par les actionnaires désintéressés de QPM lors de sa dernière assemblée annuelle et extraordinaire tenue le 20 octobre 2020. Conformément au régime DSU, les DSU sont acquises immédiatement au moment de l'octroi et sont payables en actions ordinaires de la Société, ou en espèces à la seule discrétion de la Société, lorsque le porteur cesse d'être un employé de la Société.

La Société annonce également qu'elle a octroyé un total de 1 275 000 options d'achat d'actions (les « Options ») de la Société. De ce nombre, 1 015 000 ont été attribuées à ses administrateurs et dirigeants et 50 000 à un consultant. Chaque Option permet à son détenteur d'acheter une action ordinaire de la Société au prix de 0,29 $ par action pendant une période de cinq ans. Les Options sont acquises graduellement sur une période de vingt-quatre (24) mois suivant la date d'octroi comme suit: un tiers à la date d'octroi, un tiers au premier anniversaire de la date d'octroi et un tiers au deuxième anniversaire de la date d'octroi. Les Options octroyées au consultant peuvent être exercées pendant une période de deux ans et seront acquises immédiatement.

Les Options sont attribuées conformément à la politique 4.4 de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») et aux modalités et conditions du régime d'options d'achat d'actions de la Société (le « Régime d'options d'achat d'actions »), telles que modifiées par la Société à la date des présentes. Les modifications sont de nature administrative et comprennent notamment l'acquisition progressive des options sur une période de vingt-quatre (24) mois suivant la date d'octroi. Les modifications du Régime d'options d'achat d'actions sont sujettes à l'approbation de la Bourse.

À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec

QPM est une société d'exploration aurifère avec de vastes terrains dans la région très prometteuse d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d'or Éléonore de Newmont Corporation. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L'objectif de QPM est d'avancer rapidement le projet à l'étape de l'estimation de ressources minérales.

Pour plus amples renseignements, communiquer avec :

Jean-François Meilleur

Président

Téléphone : 514 951-2730

Courriel : jfmeilleur@qpmcorp.ca



Normand Champigny

Chef de la direction

Téléphone : 514 979-4746

Courriel : nchampigny@qpmcorp.ca

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation

(au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.