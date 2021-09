Quebec Precious Metals : Corporation Métaux Précieux du Québec obtient des échantillons choisis à haute teneur de 68,1 et de 61,8 g/t Au sur le projet Elmer Est; prolonge le corridor minéralisé à 4,2 km sur le secteur de la découverte Lloyd

Télécharger la version PDF | Voir les documents sur Sedar

Faits saillants

Le programme d'échantillonnage de surface de l'été 2021 a prolongé le corridor minéralisé sur le secteur de la découverte Lloyd de 60 m à 4 200 m (figures 1 et 2 et photos 1, 2 et 3) qui reste ouvert dans toutes les directions. Les teneurs les plus significatives sont les suivantes : 68,1 g/t Au, 13,4 g/t Ag, 0,26 % Zn, 0,34 % Pb 8,17 g/t Au, 41,2 g/t Ag, 0,21 % Zn, 1,65 % Pb 7,31 g/t Au, 18,3 g/t Ag, 0,28 % Zn, 0,46 % Pb 6,05 g/t Au, 4,6 g/t Ag 5,97 g/t Au, 31,8 g/t Ag, 0,13 % Pb



Une nouvelle veine aurifère titrant 61,8 g/t Au et 35,8 g/t Ag a été découverte sur l'indice Georgekish dans le bloc de claims du centre-nord du projet (Figures 1 et 3, photo 4).

Montréal, le 8 septembre 2021 - Corporation Métaux Précieux du Québec (TSX.V : QPM, FSE : YXEP, OTC-BB : CJCFF) (« QPM » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer les résultats de l'échantillonnage choisi de sa découverte Lloyd située sur son projet Elmer Est détenu à 100 % (le « Projet ») sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec. Au total, 153 échantillons choisis ont été prélevés au cours du programme de terrain de l'été 2021 sur le Projet. Ces travaux ont été réalisés avec la participation de GoldSpot Discoveries Corp. (TSX.V : SPOT, OTCQX : SPOFF), suite à son étude de ciblage aurifère en 2020 sur le Projet, et sous la supervision de QPM.

Normand Champigny, chef de la direction de QPM, a déclaré : « Les résultats des échantillons de surface de l'été 2021 confirment l'excellent potentiel aurifère du projet Elmer Est. Nous retournons sur le terrain ce mois-ci pour améliorer notre compréhension géologique de ce vaste système minéralisé afin d'identifier les meilleures cibles de forage. »

Les récents travaux d'échantillonnage de surface élargissent le corridor minéralisé identifié en 2020 de 60 m à 4,2 km (voir les communiqués de presse du 16 septembre 2020 et du 20 janvier 2021). Les roches minéralisées sont constituées de veines de quartz ± épidote-carbonate hématisées de 1 à 2 m de largeur à orientation SO-NE et à faible pendage avec cristallisation en espaces ouverts et diverses quantités de sulfures (galène, sphalérite, chalcopyrite et pyrite). Des échantillons choisis prélevés dans les veines ont retourné des valeurs aurifères jusqu'à 68,1 g/t Au.



La minéralisation est encaissée dans un wacke chloritisé près du contact avec un conglomérat polygénique de la formation de Wabamisk.

Les figures 1, 2 et 3 ci-dessous résument les résultats des échantillons choisis ainsi que leurs localisations. Les résultats complets de l'échantillonnage sont disponibles sur le site Web de QPM.

La prochaine phase des travaux de terrain à effectuer au cours du mois de septembre sera :

collecte de données orthophoto et LiDAR par hélicoptère sur une superficie de 4,8 km 2 ;

; caractérisation des veines, incluant les structures et la minéralogie pour mieux comprendre les systèmes minéralisés des secteurs de la découverte; et

échantillonnage en rainure des nouvelles découvertes à haute teneur.

En plus de ces résultats encourageants dans le secteur de la nouvelle découverte Lloyd, sur le bloc de claims du centre-nord du Projet, un échantillon choisi a titré 61,8 g/t Au et 35,8 g/t Ag. Cette nouvelle découverte est désignée comme la découverte de Georgekish. L'échantillon est constitué d'une veine de quartz oxydée, déformée (plissée et démembrée), encaissée dans des conglomérats fortement altérés en chlorite avec de la pyrite disséminée et à proximité d'un dyke de gabbro (voir la photo 4). Cet échantillon à haute teneur a été prélevé dans un corridor de cisaillement interprété de direction NO, à environ 100 m au SE d'un échantillon choisi de 3,7 g/t Au prélevé au cours de l'été 2020. Ces deux valeurs élevées mettent en évidence le potentiel d'autres découvertes le long de la structure orientée SE-NO. D'autres validations sur le terrain et un échantillonnage en rainure seront effectués dans ce secteur.

Le Projet comprend 929 claims (488 km2). Il est à noter que les échantillons choisis sont des échantillons sélectionnés et ne sont pas représentatifs de la minéralisation observée sur le Projet. L'accès au Projet est facilité par l'infrastructure de qualité de la région de la Baie-James.

Assurance Qualité / Contrôle Qualité

Les positions des échantillons en rainures ont été enregistrées avec un GPS de haute précision. Des procédures d'assurance et de contrôle de la qualité ont été mises en œuvre pour garantir les meilleures pratiques d'échantillonnage et d'analyse des échantillons. Des échantillons standards et des stériles ont été insérés régulièrement dans les envois d'échantillons. Les échantillons ont été livrés, dans des sacs sécurisés et étiquetés, directement au laboratoire d'ALS Minerals de Val-d'Or, Québec. Les échantillons sont pesés et identifiés avant la préparation des échantillons. Tous les échantillons sont analysés par pyroanalyse avec une finition à la spectrométrie d'absorption atomique sur un échantillon de 30 g (0,005-10 ppm Au). Toutes les analyses dépassant 10 ppm Au ont été reprises avec une finition gravimétrique. Les échantillons ont également été testés pour l48 éléments en utilisant une digestion à quatre acides et une analyse par ICP-MS (ME-MS61).

Personnes qualifiées

Normand Champigny, ing., chef de la direction de la Société, et Richard Nieminen, géo., premier directeur de l'exploration, deux personnes qualifiées en vertu du Règlement 43-101 sur les normes de divulgation concernant les projets miniers, ont revu et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec

QPM est une société d'exploration aurifère avec de vastes terrains dans la région très prometteuse d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d'or Éléonore de Newmont Corporation. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L'objectif de QPM est d'avancer rapidement le Projet à l'étape de l'estimation de ressources minérales.

À propos de GoldSpot Discoveries Corp.

GoldSpot Discoveries Corp. est une société de services technologiques en exploration minérale. GoldSpot est une équipe de premier plan de scientifiques experts qui fusionnent la géoscience et la science des données pour fournir des solutions sur mesure qui transforment le processus de découverte en l'exploration minérale. Dans la course aux découvertes, GoldSpot produit des Cibles Intelligentes et une modélisation géologique avancée qui permettent de gagner du temps, de réduire les coûts et de fournir des résultats exacts.

Pour plus amples renseignements, communiquer avec :

Jean-François Meilleur

Président

Téléphone : 514 951-2730

Courriel : jfmeilleur@qpmcorp.ca

Normand Champigny

Chef de la direction

Téléphone : 514 979-4746

Courriel : nchampigny@qpmcorp.ca



Photo 1 - Secteur de la découverte Lloyd de 2021 titrant 68,1 g/t Au - Nouvel affleurement découvert avec une veine (regard vers le nord). Veine oxydée à quartz±-épidote-carbonate à faible pendage très similaire en orientation et en minéralogie à la veine aurifère Lloyd située à 3 km à l'ouest. - Secteur de la découverte Lloyd de 2021 titrant 68,1 g/t Au - Nouvel affleurement découvert avec une veine (regard vers le nord). Veine oxydée à quartz±-épidote-carbonate à faible pendage très similaire en orientation et en minéralogie à la veine aurifère Lloyd située à 3 km à l'ouest.

Photo 2 - Secteur de la découverte Lloyd en 2021 - Échantillon de veine de quartz aurifère avec galène (plomb), sphalérite (zinc), chalcopyrite (cuivre) et pyrite. - Secteur de la découverte Lloyd en 2021 - Échantillon de veine de quartz aurifère avec galène (plomb), sphalérite (zinc), chalcopyrite (cuivre) et pyrite.

Photo 3 - Secteur de la découverte Lloyd de 2021 - Plans de cisaillement d'un matériel contenant de la chlorite dans une veine de quartz. La pyrite est également présente dans ces plans, indiquant l'effet de la déformation. - Secteur de la découverte Lloyd de 2021 - Plans de cisaillement d'un matériel contenant de la chlorite dans une veine de quartz. La pyrite est également présente dans ces plans, indiquant l'effet de la déformation.

Photo 4 - Secteur de la nouvelle découverte de Georgekish en 2021 d'une veine de quartz aurifère titrant 61,8 g/t Au et 35,8 g/t Ag, bloc de claims du centre-nord du Projet. L'échantillon est une veine de quartz déformée oxydée (par oxydation de sulfures) encaissée dans des conglomérats altérés contenant de la chlorite avec de la pyrite disséminée. - Secteur de la nouvelle découverte de Georgekish en 2021 d'une veine de quartz aurifère titrant 61,8 g/t Au et 35,8 g/t Ag, bloc de claims du centre-nord du Projet. L'échantillon est une veine de quartz déformée oxydée (par oxydation de sulfures) encaissée dans des conglomérats altérés contenant de la chlorite avec de la pyrite disséminée.