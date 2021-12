Quebec Precious Metals : Corporation Métaux Précieux du Québec obtient la certification UL ECOLOGO® pour l'exploration minière !

Télécharger la version PDF | Voir les documents sur Sedar

Montréal, le 15 décembre 2021 - Corporation Métaux Précieux du Québec (TSX.V : QPM, FSE : YXEP, OTCQB : CJCFF) (« QPM » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu la certification UL 2723 : certification du programme ECOLOGO® pour le développement responsable visant les entreprises d'exploration minière. QPM a obtenu la certification ECOLOGO® d'UL qui comporte l'utilisation de la marque UL ECOLOGO® pour l'exploration minière ainsi que l'inscription dans la base de données de produits durables (SPOT) d'UL. La Société est fière de cet accomplissement et compte poursuivre ses efforts afin de promouvoir la certification et ses avantages et de contribuer à en faire un objectif clé dans le secteur de l'exploration minière.

Appuyée par l'industrie, les investisseurs et les autorités gouvernementales, l'Association de l'exploration minière du Québec (« AEMQ ») a initié en 2012 le projet de certification visant à évaluer et reconnaître les pratiques responsables des entreprises d'exploration minérale et de leurs fournisseurs de services. La Chaire en entrepreneuriat minier (CEM) de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue / Université du Québec à Montréal a développé la première version du document normatif et UL s'est basé sur celui-ci pour créer UL 2723, qui peut être utilisé pour la Certification ECOLOGO®.

Normand Champigny, chef de la direction de QPM, a déclaré : « Nous sommes fiers d'avoir obtenu cette certification puisque celle-ci illustre notre engagement à mettre en œuvre des pratiques environnementales, sociales et économiques de premier plan, essentielles à notre succès et à la création d'une valeur importante pour les actionnaires. Nous tenons à remercier l'Association de l'exploration minière du Québec et son programme d'accompagnement pour leur collaboration. Nous apprécions grandement leur soutien et leurs conseils et sommes reconnaissants pour leur contribution au succès de nos efforts. »

Une initiative d'avenir

Le développement responsable des ressources minérales est une réalité incontournable aujourd'hui. Il touche tous les segments de la société et tout projet doit être conçu et exécuté en tenant compte de ce contexte. Pour les entreprises d'exploration et leurs fournisseurs de services du secteur de l'exploration minière, cela se traduit par l'application répandue des meilleures pratiques sociales, environnementales et économiques.

Pour QPM, la certification UL ECOLOGO® pour l'exploration minière favorise l'amélioration du climat de travail et la motivation des employés, l'attrait de la Société en tant qu'employeur, la planification stratégique et la gestion des risques. QPM croit que la certification UL permet à QPM d'être mieux préparée en cas de modification législative en plus de favoriser de meilleures relations avec les communautés locales et autres parties prenantes, et contribuera à l'acceptabilité sociale des projets de la Société. En complétant le processus, QPM a démontré qu'elle a atteint tous les indicateurs de développement responsable requis pour obtenir la certification UL ECOLOGO® pour l'exploration minière.

À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec

QPM est une société d'exploration aurifère avec de vastes terrains dans la région très prometteuse d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d'or Éléonore de Newmont Corporation. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L'objectif de QPM est d'avancer rapidement le Projet à l'étape de l'estimation de ressources minérales.

À propos de l'AEMQ

L'AEMQ est une association professionnelle et industrielle qui représente les principaux intervenants œuvrant dans le domaine de l'exploration minière. L'Association fut fondée en 1975 par la volonté des artisans du secteur de l'exploration d'accroître la portée des activités et d'appuyer le développement de l'entrepreneuriat minier québécois. L'AEMQ regroupe près de 1000 membres individuels (prospecteurs, géologues, géophysiciens, courtiers, fiscalistes, avocats, etc.) et près de 150 membres corporatifs.

