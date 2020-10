Quebec Precious Metals : Corporation Métaux Précieux nomme Robert P. Boisjoli, Chef de la direction financière

Télécharger la version PDF | Voir les documents sur Sedar

Montréal, le 26 octobre 2020 - Corporation Métaux Précieux du Québec (TSX.V : QPM, OTCQB : CJCFF, FSE : YXEP) (« QPM » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la nomination de Robert P. « Bob » Boisjoli au poste de chef de la direction financière et secrétaire corporatif, avec effet immédiat. Il succède à Nathalie Laurin. M. Boisjoli est directeur général d'Atwater Financial Group (« Atwater ») et Fellow comptable professionnel agréé avec plus de 30 ans d'expérience opérationnelle et consultative, y compris dans le secteur minier. Il est le fondateur de deux sociétés, siège aux conseils d'administration d'entreprises publiques et privées où il est également président du comité d'audit, et est membre du conseil d'administration de diverses organisations à but non lucratif.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Robert dans notre équipe. Son expérience et ses connaissances de l'industrie seront un atout important pour QPM. Nous profitons de cette occasion pour remercier Nathalie pour son immense dévouement et son service fidèle depuis la création de la Société. » a déclaré Normand Champigny, chef de la direction de QPM.

La Société a octroyé à M. Boisjoli 150 000 options d'achat d'actions (les « Options ») de QPM.

De plus, 85 000 options ont été octroyées à deux consultants travaillant avec M. Boisjoli pour Atwater. Les Options sont exerçables au prix de 0,23 $ par action pour période de cinq ans.

À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec

QPM est une société d'exploration aurifère avec de vastes terrains sur le territoire très prometteur d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d'or Éléonore de Newmont Corporation. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L'objectif de QPM est de découvrir la prochaine mine d'or sur ce territoire.

Pour plus amples renseignements, communiquer avec :

Jean-François Meilleur

Président

Téléphone : 514 951-2730

Courriel : jfmeilleur@qpmcorp.ca

Normand Champigny

Chef de la direction

Téléphone : 514 979-4746

Courriel : nchampigny@qpmcorp.ca



La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué