Quebec Precious Metals Corporation annonce des changements de directeurs

Quebec Precious Metals Corporation a annoncé que trois administrateurs en poste, Mario Caron, Dominique Dionne et Paola Farnesi, se retirent du conseil d'administration, avec effet immédiat. QPM a également annoncé la nomination de Wanda Cutler et de James Shannon comme administrateurs à compter du 22 juillet 2022. Mme Cutler occupe actuellement le poste de présidente de Cutler McCarthy, une entreprise de communication stratégique, et de responsable des relations avec les investisseurs chez Amex Exploration Inc. Mme Cutler siège également au conseil d'administration de diverses sociétés minières, dont TomaGold Corporation et Vanstar Mining Resources. Elle travaille avec des émetteurs assujettis depuis plus de 20 ans dans le domaine du marketing et des communications. Elle a agi en tant que conseillère stratégique pour un certain nombre de sociétés publiques, y compris plusieurs petites sociétés minières, des sociétés d'investissement et des sociétés d'énergie alternative. Mme Cutler est titulaire d'un baccalauréat en sciences sociales, sciences politiques, de l'Université d'Ottawa. M. Shannon, M.Eng, MBA, CIM, est un gestionnaire de portefeuille enregistré qui possède plus de vingt ans d'expérience dans les domaines de la finance, de l'ingénierie et du développement d'infrastructures. M. Shannon a travaillé pendant plus de dix ans pour des courtiers en valeurs mobilières au Canada dans le financement de projets énergétiques, miniers et d'infrastructure pour des sociétés cotées en bourse. En outre, M. Shannon a travaillé pendant plus de sept ans en tant que gestionnaire de portefeuille dans le domaine des investissements alternatifs pour des intérêts institutionnels et privés. M. Shannon est titulaire d'un B.Sc. en génie civil de l'Université de Waterloo, d'un M.Eng. de l'Université McGill et d'un MBA de la Ivey School of Business.