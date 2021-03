Quebec Precious Metals : Corporation Métaux Précieux du Québec annonce que le forage est en cours à Sakami et que les services de Hinge Markets Inc. ont été retenus

Télécharger la version PDF | Voir les documents sur Sedar

Montréal, le 4 mars 2021 - Corporation Métaux Précieux du Québec (TSX.V: QPM, FSE: YXEP, OTC-BB:CJCFF)(« QPM » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que le forage est en cours sur son projet phare Sakami sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec. Sur la base des résultats de forage obtenus en 2020, le programme 2021 (14000 m, 40+ sondages) a été conçu pour prolonger latéralement le gîte de La Pointe et la découverte de La Pointe Extension (voir communiqué de presse du 27 janvier 2021). Normand Champigny, chef de la direction de QPM, a déclaré: « Nous attendons avec impatience que ce programme de forage soit couronné de succès et avec de nouvelles découvertes à La Pointe et à La Pointe Extension. »

Hinge Markets

La Société est également heureuse d'annoncer qu'elle a retenu les services de Hinge Markets Inc. (« Hinge Markets ») de Toronto, au Canada, pour fournir à la Société des services de conseil en relations avec les investisseurs et en marchés financiers. Hinge Markets, dirigée par M. Jeffrey White, établira et maintiendra le contact avec la communauté financière, y compris les actionnaires, les investisseurs et les autres parties prenantes, dans le but de faire mieux connaître la Société et ses activités. M. White coordonnera également les initiatives de relations avec les investisseurs de la Société, y compris sa participation à des conférences d'investissement, la planification et l'organisation d'événements destinés aux investisseurs, et contribuera à la diffusion des nouvelles et des informations de la Société aux parties prenantes de la Société. Son rôle au sein de la Société consistera également à favoriser des dialogues productifs et continus avec des analystes, des courtiers en valeurs mobilières, des conseillers financiers et d'autres professionnels de l'investissement.

Fondée par Jeffrey White, Hinge Markets est une société de conseil et de relations avec les investisseurs spécialisée dans les marchés des capitaux et en stratégie aux petites et moyennes entreprises. Avec plus de 20 ans d'expérience dans les marchés financiers, les domaines d'expertise de M. White comprennent l'optimisation de la structure du capital, l'évaluation des possibilités de financement, l'alignement stratégique des investisseurs, le développement des affaires grâce à un vaste réseau de cadres supérieurs dans pratiquement tous les secteurs de l'industrie canadienne et une communication d'entreprise efficace. M. White possède également une connaissance approfondie du cadre canadien de réglementation des valeurs mobilières, y compris les exigences d'inscription et de divulgation.

L'entente a une durée initiale de 8 mois, durant laquelle Hinge Markets recevra des honoraires mensuels de 8 000 $ et se verra attribuer une option pour acquérir 200 000 actions ordinaires de la Société au prix de 0,29 $ par action. Les options ont une durée de deux ans et seront acquises immédiatement, conformément au régime d'options d'achat d'actions de la Société et à la politique 3.4 de la TSX-V. Cette entente de relations avec les investisseurs ainsi que les honoraires d'engagement professionnel et l'octroi d'options d'achat d'actions sont assujettis à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Personne qualifiée

Normand Champigny, ing., chef de la direction de la Société, personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur les normes de divulgation concernant les projets miniers, a revu et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec

QPM est une société d'exploration aurifère avec de vastes terrains dans la région très prometteuse d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d'or Éléonore de Newmont Corporation. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L'objectif de QPM est d'avancer rapidement le projet à l'étape de l'estimation de ressources minérales.

Pour plus amples renseignements, communiquer avec :

Jean-François Meilleur

Président

Téléphone : 514 951-2730

Courriel : jfmeilleur@qpmcorp.ca

Normand Champigny

Chef de la direction

Téléphone : 514 979-4746

Courriel : nchampigny@qpmcorp.ca



