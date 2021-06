Quebec Precious Metals : Corporation Métaux Précieux du Québec nomme deux femmes indépendantes au sein de son conseil d'administration

Télécharger la version PDF | Voir les documents sur Sedar

Montréal, le 7 juin 2021 - Corporation Métaux Précieux du Québec (« QPM » ou la « Société ») (TSX.V : QPM, OTCQB : CJCFF, FSE : YXEP) est heureuse d'annoncer la nomination de Mme Paola Farnesi et de Mme Julie Robertson à son conseil d'administration en tant qu'administrateurs non exécutifs indépendants, avec effet immédiat.

Paola Farnesi

Mme Paola Farnesi est une professionnelle financière principale avec plus de 30 ans d'expérience dans la finance d'entreprise, l'information financière, les fusions et acquisitions et la gestion des risques. Elle est actuellement vice-présidente et trésorière de Domtar Corporation, responsable de la négociation et de l'organisation de financements d'entreprise de plus d'un milliard de dollars, de la supervision d'un portefeuille d'assurances de plus de 20 milliards de dollars en valeurs assurables et de la gestion des investissements d'actifs de caisse de retraite dépassant 3 milliards de dollars. De 1994 à 2008, Mme Farnesi a occupé plusieurs autres postes de direction chez Domtar Corporation, notamment celle de vice-présidente, audit interne, où elle était responsable de la mise en œuvre et des efforts de conformité subséquents liés à Sarbanes-Oxley. Avant de se joindre à Domtar Corporation, Mme Farnesi a travaillé chez Ernst & Young pour le groupe d'assurance à Montréal. Elle est administratrice indépendante et présidente du comité d'audit de Falco Resources Ltd., et siège au conseil d'administration de la Centaur Theatre Company depuis 2010. Mme Farnesi est titulaire d'un baccalauréat en commerce et d'un diplôme d'études supérieures en comptabilité publique de l'Université McGill, est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et a obtenu la désignation ICD.D de l'Institut des administrateurs de sociétés.

Julie Robertson

Mme Julie Robertson est vice-présidente finances et projets d'immobilisations chez Centerra Gold Inc., une société minière cotée à la Bourse de Toronto, avec des revenus annuels de 2 milliards de dollars. Avant ce poste, elle a occupé plusieurs postes de direction chez Barrick Gold Corporation. Elle est expert-comptable canadien agréé avec une vaste expérience dans le leadership transformateur, les rapports externes, les rapports de gestion, la planification et la gestion de projet, et possède une compréhension approfondie des IFRS et des PCGR américains. Elle est présidente du comité des finances (bénévole) de Boost Child & Youth Advocacy (CYAC), un organisme de bienfaisance enregistré engagé à éliminer la maltraitance et la violence des enfants dans la vie des enfants, des jeunes et de leurs familles. Mme Robertson est également présidente du groupe de travail sur les IFRS de l'industrie minière de CPA Canada, créé conjointement avec l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC). Elle détient un baccalauréat ès arts (BA), comptabilité et finance de l'Université de Western Ontario et un diplôme en comptabilité et finance de l'Université Wilfrid Laurier.

Charles Main

M. Charles Main a informé la Société qu'il prendra sa retraite en tant qu'administrateur et ne se représentera pas au Conseil lors de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires (prévue le 21 juillet 2021) car il se concentre sur des priorités personnelles et moins de mandats au sein de conseils d'administration.

La retraite de Chuck combinée à la récente démission de Jean-Sébastien Lavallée à titre d'administrateur afin de se concentrer sur sa propre société minière en développement, a permis de nommer deux nouveaux administrateurs non exécutifs.

« Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir Paola Farnesi et Julie Robertson au sein de notre conseil d'administration. La combinaison de leur talent et de leur vaste expérience dans l'exploitation minière, le financement et en tant qu'administrateurs et dirigeants de sociétés cotées en bourse renforcera davantage notre conseil d'administration. Avec leur nomination, nous ajoutons net un administrateur indépendant et améliorons également la diversité du conseil », a déclaré John Hick, président non exécutif de QPM.

« Nous sommes très reconnaissants pour l'engagement, le sens professionnel et l'expertise de Chuck Main en tant qu'administrateur et en particulier en tant que président du comité d'audit et de gestion des risques de QPM, et lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs. Le comité et le conseil bénéficieront grandement des deux nouvelles nominations au conseil », a déclaré Normand Champigny, chef de la direction de QPM.

À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec

QPM est une société d'exploration aurifère avec de vastes terrains dans la région très prometteuse d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d'or Éléonore de Newmont Corporation. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L'objectif de QPM est d'avancer rapidement le projet à l'étape de l'estimation de ressources minérales.

