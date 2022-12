Quebecor : 25e anniversaire de décès de Pierre Péladeau

En ce 24 décembre, nous soulignons le 25e anniversaire de décès de notre fondateur, Pierre Péladeau.

Grand bâtisseur du Québec et généreux mécène, Pierre Péladeau était convaincu de l'importance de s'affirmer et de s'affranchir dans toutes les sphères d'activité de notre société. Tant économique, entrepreneurial, culturel que social, son engagement indéfectible envers le développement et la prospérité du Québec ont marqué toutes ses réalisations. Sa ténacité légendaire, sa personnalité exubérante, son franc-parler ainsi que son sens de l'humour sans pareil n'ont laissé personne indifférent et en ont fait un homme d'affaires percutant à l'esprit libre.

Aujourd'hui, Québecor poursuit avec fierté et ambition son legs et sa vision autant à travers les succès de l'entreprise que par ses engagements philanthropiques pour une économie plus forte et innovante, une culture plus riche et diversifiée et une société plus durable et en santé.

Vingt-cinq ans après son départ, nous nous rappelons l'homme d'exception qu'il était et saluons l'héritage qu'il nous a laissé.