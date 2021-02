Quebecor : Earnings Document

RAPPORT DE GESTION 2020

TABLE DES MATIÈRES

PROFIL DE L'ENTREPRISE ......................................................................................................................................... 2

FAITS SAILLANTS ........................................................................................................................................................ 4

INFORMATIONS SUR LES TENDANCES .................................................................................................................... 8

PARTICIPATION DANS LES FILIALES ....................................................................................................................... 9

COMPARAISON DES EXERCICES 2020 ET 2019 ..................................................................................................... 10

COMPARAISON DES QUATRIÈMES TRIMESTRES 2020 ET 2019 ......................................................................... 16

COMPARAISON DES EXERCICES 2019 ET 2018 ..................................................................................................... 20

FLUX DE TRÉSORERIE ET SITUATION FINANCIÈRE ............................................................................................ 22

INFORMATIONS ADDITIONNELLES ......................................................................................................................... 27

SÉLECTION DE DONNÉES FINANCIÈRES ............................................................................................................... 67

SÉLECTION DE DONNÉES FINANCIÈRES TRIMESTRIELLES ............................................................................... 68

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Québecor inc. est une société de gestion détenant la totalité des actions émises par Québecor Média inc., l'un des plus importants conglomérats de télécommunications et de médias du Canada. Les filiales de Québecor Média inc. exercent leurs activités dans les secteurs suivants : Télécommunications, Média, et Sports et divertissement. À moins d'avis contraire, les références à « Québecor » ou à la « Société » dans le présent rapport de gestion désignent Québecor inc. et ses filiales et les références à « Québecor Média » désignent Québecor Média inc. et ses filiales.

Par l'entremise de sa filiale Québecor Média, Québecor est un chef de file parmi les sociétés de télécommunications et médias du Canada ayant des activités dans les secteurs suivants : téléphonie mobile et filaire, accès Internet, télédistribution, vidéo sur demande par abonnement Club illico (« Club illico »), solutions de télécommunication d'affaires, télédiffusion, location de studios et d'équipements, production et distribution de contenu audiovisuel, édition et distribution de journaux, plateformes numériques d'information et de divertissement, service de diffusion de musique en continu, édition et distribution de livres et de magazines, production et distribution de musique, affichage extérieur, exploitation et gestion d'un amphithéâtre d'envergure internationale et d'une salle de spectacles, propriété et gestion d'équipes de hockey de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (« LHJMQ »), production de spectacles et gestion et promotion d'événements sportifs et culturels. Par l'intermédiaire de sa filiale Vidéotron ltée (« Vidéotron »), Québecor Média est un fournisseur de premier plan de services de communication mobile et filaire. Par l'intermédiaire de ses secteurs Média et Sports et divertissement, Québecor Média est également un chef de file en création, en promotion et en distribution de divertissement et d'information, et en services Internet afférents, conçus pour attirer les auditoires de toutes les catégories démographiques. Québecor Média déploie une stratégie de convergence afin de saisir les occasions de synergies qui se présentent dans son portefeuille de propriétés et de pouvoir bonifier la valeur de ses contenus en les déclinant sur de multiples plateformes de distribution.

Tous les montants sont en dollars canadiens (« dollars CA ») à moins d'avis contraire.

Les états financiers de la Société sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »).

La Société utilise des mesures non normalisées selon les IFRS et des indicateurs clés de rendement. La Société a revu en 2020 la nature et la définition de certaines de ses mesures non normalisées. Ainsi, la mesure « flux de trésorerie d'exploitation des secteurs », utilisée précédemment, a été abandonnée pour être remplacée par la nouvelle mesure « flux de trésorerie d'exploitation ». La Société a également ajouté la mesure « ratio d'endettement net consolidé ». Les définitions des mesures non normalisées selon les IFRS et des indicateurs clés de rendement utilisés par la Société sont présentés dans les sections « Mesures non normalisées selon les IFRS » et « Indicateurs clés de rendement ». On y retrouve également la description des changements aux mesures non normalisées effectuées en 2020 par la Société.

Pandémie de la COVID-19

La pandémie de la COVID-19 a des répercussions majeures sur l'environnement économique au Canada et à l'échelle mondiale. Le 13 mars 2020, afin de limiter la propagation du virus, le gouvernement du Québec a imposé une série de restrictions et de mesures préventives spéciales, y compris la suspension des activités commerciales jugées non essentielles à l'échelle du Québec. Le gouvernement du Québec a implanté progressivement par la suite un plan de reprise des activités, qui a été suivi par de nouvelles mesures de restrictions et la suspension de certaines activités commerciales à la fin de décembre 2020 en raison de la deuxième vague de la pandémie. Cette crise sanitaire a réduit les activités de nombreux partenaires d'affaires de Québecor et a entraîné un ralentissement marqué de certains secteurs d'activité de la Société en 2020. Entre autres répercussions, les restrictions et les mesures préventives imposées par le gouvernement du Québec ont causé des réductions importantes d'activités dans les points de vente de Vidéotron et des délais dans la migration des clients vers la nouvelle plateforme de divertissement et de gestion du domicile Helix de cette filiale, une baisse des revenus publicitaires, une baisse importante des événements sportifs diffusés par la chaîne spécialisée TVA Sports et une réduction des activités cinématographiques et celles liées au contenu audiovisuel dans le secteur Média, et l'arrêt de la plupart des activités de spectacles et d'événements, ainsi qu'une interruption de la distribution de musique et de livres dans le secteur Sports et divertissement. Malgré les contraintes occasionnées par cette pandémie, Québecor a continué et continuera de fournir les services essentiels de télécommunications et de nouvelles durant cette crise sanitaire, tout en protégeant la santé et la sécurité du public et de ses employés. En raison du ralentissement de l'économie, près de 10 % des employés de Québecor ont reçu des prestations en 2020 selon le programme de soutien de la Société. Durant la crise sanitaire, ce programme offre une aide financière aux employés mis à pied temporairement ou aux employés mis en disponibilité en supplément des programmes canadiens de subvention salariale. En raison de la baisse importante de leurs revenus, la majorité des unités d'affaires des secteurs Média et Sports et divertissement se sont qualifiés à la subvention salariale d'urgence et des subventions totalisant 49,6 M$ ont été comptabilisées en 2020 en contrepartie d'une réduction des coûts de main-d'œuvre, dont 29,0 M$ dans Groupe TVA, 7,5 M$ dans le secteur Sports et divertissement, 4,6 M$ dans les journaux, 3,1 M$ dans Québecor Média Ventes et 2,9 M$ dans NumériQ. Compte tenu des incertitudes entourant l'évolution de la pandémie, il n'est pas possible de déterminer avec certitude tous les impacts qui s'y rattacheront sur toute sa durée.

Les impacts de la crise sanitaire liée à la COVID-19 sur les résultats d'exploitation des secteurs d'activité de la Société en 2020 sont analysés plus en détail dans la section « Analyse par secteur d'activité » du présent rapport de gestion. Il est par ailleurs difficile à ce stade-ci de prévoir quelles seront toutes les conséquences de cette crise sanitaire jusqu'à ce que la situation revienne à la normale. La crise sanitaire pourrait avoir un impact défavorable important sur la croissance à court et à moyen terme des résultats d'exploitation et des flux de trésorerie de la Société. Ainsi, les croissances enregistrées au cours des trimestres antérieurs au début de cette crise sanitaire pourraient ne pas être représentatives des croissances futures.

FAITS SAILLANTS

Exercice 2020

Revenus de 4,32 G$, en hausse de 24,0 M$ (0,6 %).

BAIIA ajusté de 1,95 G$, en hausse de 73,1 M$ (3,9 %).

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de 607,2 M$ (2,41 $ par action de base) en 2020, soit une baisse de 45,6 M$ (0,14 $ par action de base).

Bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies de 594,5 M$ (2,36 $ par action de base) en 2020, soit une hausse de 13,5 M$ (0,09 $ par action de base).

Flux de trésorerie d'exploitation de 1,31 G$ en 2020, en hausse de 168,3 M$ (14,7 %).

Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation poursuivies de 1,43 G$ en 2020, en hausse de 219,7 M$ (18,1 %).

Ratio d'endettement net consolidé de 2,68x au 31 décembre 2020, contre 2,91x au 31 décembre 2019.

Quatrième trimestre 2020

Revenus de 1,15 G$, en hausse de 10,6 M$ (0,9 %).

BAIIA ajusté de 526,8 M$, en hausse de 32,3 M$ (6,5 %).

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de 159,8 M$ au quatrième trimestre 2020 (0,64 $ par action de base), soit un écart favorable de 14,7 M$ (0,07 $ par action de base).

Bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies de 165,0 M$ (0,66 $ par action de base) au quatrième trimestre 2020, soit une hausse de 5,4 M$.

Flux de trésorerie d'exploitation de 345,2 M$, en hausse de 84,7 M$ (32,5 %).

Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation poursuivies de 377,0 M$, en hausse de 13,9 M$.