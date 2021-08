Quebecor : Earnings Document

Le 3 juin 2021, Québecor Média et Vidéotron ont émis des avis de remboursement visant des billets de premier rang respectivement de montants en capital de 500,0 M$ et de 800,0 M$ US, portant intérêt à des taux de 6,625 % et 5,000 %, et échéant le 15 janvier 2023 et le 15 juillet 2022, représentant une contrepartie totale en espèces de 1,38 G$.

Le 16 juillet 2021, Groupe TVA inc. (« Groupe TVA »), avec l'appui du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal, a annoncé l'agrandissement des studios MELS, un chef de file de l'industrie cinématographique et télévisuelle au Canada, avec la construction de MELS 4. Cet agrandissement permettra à MELS de renforcer son positionnement sur le marché des mégaproductions et des séries étrangères.

Le 29 juillet 2021, Québecor a annoncé un investissement de près de 830,0 M$ par Vidéotron pour l'acquisition de 294 blocs de spectre de la bande 3 500 MHz à travers le pays. Plus de la moitié de cet investissement se concentre hors Québec, dans quatre provinces canadiennes : le sud et l'est de l'Ontario, le Manitoba, l'Alberta et la

La reprise des activités au sein de ses différents secteurs a permis à Groupe TVA d'afficher une hausse de ses revenus de l'ordre de 55,6 M$ (53,5 %) ainsi qu'une augmentation de 6,6 M$ (89,6 %) de son BAIIA ajusté, notamment en raison de la croissance importante des revenus publicitaires provenant du Réseau TVA et des chaînes spécialisées. Les parts de marché totales de Groupe TVA ont atteint 42,6 parts. La chaîne spécialisée TVA Sports s'est notamment démarquée par sa croissance exceptionnelle de 5,0 parts, principalement en raison de l'excellente performance des Canadiens de Montréal lors des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Le secteur des services cinématographiques et audiovisuels a de plus pleinement repris ses activités. Nous sommes également heureux de pouvoir bientôt bonifier la superficie de nos studios MELS de plus de 160 000 pieds carrés avec l'annonce de la construction de MELS 4, favorisant sans contredit son attrait pour les mégaproductions et séries étrangères », a commenté Pierre Karl Péladeau président et chef de la direction par intérim de Groupe TVA.

Les succès obtenus par Vidéotron tiennent à la fois de notre offre de solutions innovantes, d'une expérience client unique et, avant tout, de la robustesse de nos réseaux filaire et mobile. D'ailleurs, nous sommes très fiers d'en faire bénéficier un nombre toujours grandissant de consommateurs, comme en font foi les 125 500 (8,9 %) nouveaux clients connectés à nos services en téléphonie mobile et les 60 900 (3,5 %) nouveaux utilisateurs à nos services Internet au cours des 12 derniers mois. De plus, en partenariat avec les gouvernements du Canada et du Québec, Vidéotron a été choisie dans le cadre de l'Opération haute vitesse

pour rembourser par anticipation des billets de premier rang portant intérêt à des taux de 6,625 % et de 5,000 %, pour un déboursé net total de 1,38 G$. Grâce à ces opérations de financement favorables, nous serons en mesure de générer des économies annuelles d'intérêts sur la dette de plus de 30,0 M$ », a mentionné Hugues Simard, chef de la direction financière de Québecor.

Le Québec étant en bonne posture pour émerger de la pandémie, nous demeurons confiants quant à nos perspectives de croissance et à la poursuite de nos projets porteurs. Bénéficiant d'une excellente situation financière, nous continuons de faire preuve de prudence dans la gestion de nos activités tout en misant sur l'exécution de nos stratégies ciblées au bénéfice de toutes nos parties prenantes », a conclu Pierre Karl Péladeau.

Pandémie de la COVID-19

La pandémie de la COVID-19 a entraîné des répercussions majeures sur l'environnement économique au Canada et à l'échelle mondiale. Afin de limiter la propagation du virus, le gouvernement du Québec a imposé depuis le début de cette crise sanitaire une série de restrictions et de mesures préventives spéciales, y compris la suspension de certaines activités commerciales. En mai 2021, le gouvernement du Québec a annoncé graduellement les étapes d'un plan de déconfinement s'échelonnant sur une période de plusieurs mois. Depuis mars 2020, cette crise sanitaire a réduit les activités de nombreux partenaires d'affaires de Québecor et s'est traduite par un ralentissement marqué de certains secteurs d'activité de la Société. Entre autres répercussions, les restrictions et mesures préventives imposées par le gouvernement du Québec ont causé une réduction des activités dans les points de vente de Vidéotron, une réduction des revenus publicitaires, une baisse des événements sportifs diffusés par la chaîne spécialisée TVA Sports en 2020 et une réduction des activités cinématographiques et celles liées au contenu audiovisuel dans le secteur Média, et l'arrêt de la plupart des activités de spectacles et d'événements dans le secteur Sports et divertissement. Malgré les contraintes occasionnées par cette pandémie, Québecor a fourni les services essentiels de télécommunications et de nouvelles pendant la durée de cette crise sanitaire, tout en protégeant la santé et la sécurité du public et de ses employés. En raison de la baisse de leurs revenus, la plupart des unités d'affaires des secteurs Média et Sports et divertissement se sont qualifiées pour la Subvention salariale d'urgence du Canada, et des subventions totalisant 3,7 M$ et 9,3 M$ ont été comptabilisées au deuxième trimestre et au premier semestre 2021, en contrepartie d'une réduction des coûts de main-d'œuvre (29,5 M$ au deuxième trimestre et au premier semestre 2020).

Mesures non normalisées selon les IFRS

La Société utilise des mesures non normalisées selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») telles que le BAIIA ajusté, le bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies, les flux de trésorerie d'exploitation, les flux de trésorerie libres liés aux activités d'exploitation poursuivies et le ratio d'endettement net consolidé, ainsi que des indicateurs clés de rendement, dont l'UGR. Les définitions des mesures non normalisées selon les IFRS et de l'indicateur clé de rendement utilisés par la Société sont présentés dans les sections « Définitions » et « Indicateur clé de rendement ».

