Vidéotron a acquis Freedom auprès de Shaw Communications Inc. (« Shaw ») le 3 avril 2023. Vidéotron a payé 2,07 G$ en espèces, déduction faite des espèces acquises de 103,2 M$. Dans le cadre de cette transaction, Vidéotron a assumé certains passifs, principalement des obligations locatives. La considération payée est assujettie à certains ajustements postérieurs à la clôture. L'acquisition inclut toute la clientèle des services sans fil et Internet de Freedom ainsi que l'infrastructure, le spectre et les points de vente qui lui appartiennent. Elle comprend également un engagement à long terme de Shaw et de Rogers Communications Inc. (« Rogers ») visant à fournir à Vidéotron des services de transport (notamment par l'intermédiaire du

Le secteur Sports et divertissement a affiché une hausse de 3,8 M$ (8,4 %) de ses revenus et un écart défavorable de 1,7 M$ de son BAIIA ajusté au deuxième trimestre 2023.

Progression des revenus du secteur Télécommunications en services et équipements mobiles (275,9 M$ ou 104,2 %), expliquée par l'impact de l'acquisition de Freedom et par la croissance des revenus de Vidéotron ltée (« Vidéotron »), et progression des revenus en accès Internet (17,0 M$ ou 5,6 %).

Montréal (Québec) - Québecor inc. (« Québecor » ou la « Société ») communique aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le deuxième trimestre 2023. Québecor consolide les résultats financiers de sa filiale Québecor Média inc. (« Québecor Média ») qu'elle détient en propriété exclusive.

réseau de raccordement et du réseau dorsal), des services d'itinérance et des services d'Internet de gros. Grâce à l'acquisition de Freedom, Vidéotron a pénétré les marchés des télécommunications de la Colombie-Britannique et de l'Alberta et a renforcé sa position sur le marché ontarien.

Vidéotron a conclu, le 3 avril 2023, une nouvelle facilité de crédit à terme garantie de 2,10 G$, avec un syndicat d'institutions

financières, pour financer l'acquisition de Freedom. La facilité de crédit à terme est composée de trois tranches de montants identiques échéant respectivement en octobre 2024, avril 2026 et avril 2027, et porte intérêt à des taux flottants. Le 10 avril 2023, Vidéotron a conclu une entente de swap de taux d'intérêt flottant contre fixe en lien avec la tranche de 700,0 M$ échéant en avril 2027, fixant le taux d'intérêt à 5,203 % basé sur le ratio d'endettement de Vidéotron applicable à ce moment.

Déclarations de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor :

L'acquisition de Freedom en avril 2023 a véritablement positionné Québecor à titre de quatrième grand fournisseur national de service sans fil au Canada. Notre réseau de service mobile permet dorénavant de rejoindre près de 70 % de la population canadienne et nos activités en tant qu'exploitant de réseau mobile virtuel (« ERMV ») permettront d'accroître cette couverture. En l'espace d'à peine quatre mois, nous avons réussi à faire baisser les prix des services de télécommunications à l'échelle du pays par le biais d'une concurrence accrue ainsi qu'à concrétiser la majorité des engagements pris envers la population canadienne et Innovation, Sciences et Développement économique Canada (« ISDE Canada »).

En bonifiant rapidement notre offre de produits et de services, tout en réalisant des améliorations importantes sur le réseau sans fil de Freedom, c'est avec grande fierté que nous avons annoncé, en date du 27 juillet 2023, le dévoilement d'une gamme de forfaits sans fil à tarif ultra concurrentiel dotée d'une véritable couverture nationale. Désormais soutenue par un réseau 5G de premier plan, cette nouvelle offre bonifie l'expérience client en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta.

Il est important de souligner également la décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), rendue le 24 juillet 2023, qui confirme les tarifs proposés par Québecor pour accéder au réseau de Rogers en tant qu'ERMV et qui nous permettra d'offrir des forfaits abordables et accessibles dans un plus grand nombre de régions canadiennes.

Propulsée par la réalisation de la transaction de Freedom, Québecor a généré une performance financière exceptionnelle au cours du deuxième trimestre 2023 avec des hausses de 25,4 % des revenus, de 23,2 % du BAIIA ajusté et de 26,1 % des flux de trésorerie d'exploitation ajustés. Le secteur des Télécommunications a généré, quant à lui, des augmentations de 31,6 % de ses revenus, de 24,6 % de son BAIIA ajusté et de 25,0 % de ses flux de trésorerie d'exploitation ajustés, atteignant, dans ce dernier cas, 461,7 M$.

Notre secteur Télécommunications a continué d'accroître le nombre de ses clients au cours des douze derniers mois, grâce à l'éventail de forfaits en place, comme en témoignent les hausses de 124 700 lignes (7,5 %) en téléphonie mobile et de 38 100 clients (2,4 %) aux services d'accès Internet.

Forts de 3 610 100 lignes en téléphonie mobile et 1 716 800 clients aux services d'accès Internet à l'échelle nationale, nous avons mis en œuvre notre plan de développement afin d'augmenter nos parts de marché et d'accroître notre rentabilité. Nos flux de trésorerie importants nous permettront également de continuer d'investir dans nos réseaux et de bonifier les services en ligne pour nos clients en s'appuyant sur les forces complémentaires et les succès de nos différentes marques, Vidéotron, Freedom et Fizz.

Pour sa part, Groupe TVA a continué de subir les contrecoups d'une baisse de rentabilité touchant l'ensemble de ses activités ainsi que les différentes industries au sein desquelles Groupe TVA évolue, comme l'illustre l'écart défavorable de 7,1 M$ du BAIIA ajusté. La mise en place du plan de restructuration, annoncé le 16 février 2023, n'a pas encore engendré des économies suffisantes pour contrer les incidences importantes d'un marché publicitaire en baisse, qui, à titre de rappel, constitue la seule source de revenus de la télévision généraliste, et de l'absence de productions étrangères dans les services cinématographiques et audiovisuels. Hélas, il serait illusoire de croire que la situation s'améliorera à court ou à moyen terme, comme en fait foi toute l'industrie de la radiodiffusion nord-américaine. En fait, seule Radio Canada n'est pas assujettie aux impératifs de rentabilité qui nous obligeront à devoir continuer de prendre des décisions difficiles pour assurer la pérennité de l'entreprise.

Malgré ce contexte difficile, nous avons poursuivi nos investissements en matière de contenu afin de protéger nos parts de marché, tant pour le Réseau TVA que pour les chaînes spécialisées. Les parts de marché de Groupe TVA ont ainsi atteint 42,7 parts, soit une hausse de 0,4 part par rapport à la période correspondante de 2022. Le Réseau TVA a par ailleurs diffusé quatre des cinq émissions les plus regardées au Québec. Afin de pouvoir continuer d'investir au chapitre de la programmation et de l'information, il est toutefois essentiel de mettre rapidement en place un cadre législatif et réglementaire régissant les géants du web et exigeant une contribution financière au système de radiodiffusion canadien. Il est également impératif de retirer la publicité sur toutes les plateformes de Radio-Canada puisque le diffuseur public rivalise de façon déloyale avec les diffuseurs privés en faisant la course aux cotes d'écoute et aux revenus publicitaires, et ce, malgré qu'il bénéficie de sommes colossales de l'État pour s'acquitter de son mandat.

Au cours des derniers mois, nous avons clairement démontré notre grande capacité d'exécution ainsi que notre volonté de réaliser nos ambitions visant à favoriser une saine concurrence dans le marché du service sans fil, au bénéfice de l'ensemble des

