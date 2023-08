Quebecor Inc. est une entreprise de télécommunications et de médias. Les secteurs d'activité de la société comprennent les télécommunications, les médias et les sports et divertissements. Le secteur Télécommunications offre des services de distribution de télévision, d'accès à Internet, de solutions d'affaires (y compris des centres de données), de téléphonie par câble et mobile et de vidéo sur demande au Canada. Les activités du secteur des médias au Québec comprennent l'exploitation d'un réseau de télévision en direct et de services de télévision spécialisée ; l'impression, l'édition et la distribution de quotidiens ; l'exploitation de portails Internet et de sites Web spécialisés ; la distribution et la production de musique, et l'exploitation d'une entreprise d'affichage publicitaire. Les activités du secteur Sports et divertissement au Québec englobent l'exploitation de la production de spectacles, la gestion d'événements sportifs et culturels.

Secteur Services intégrés de télécommunications