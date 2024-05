Progression des revenus du secteur Télécommunications en services et équipements mobiles (hausse de 264,2 M$ ou 95,7 %), expliquée par l'impact de l'acquisition de Freedom, et en accès Internet (hausse de 5,8 M$ ou 1,8 %).

Déclaration de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor :

L'année 2024 sera à jamais marquée par le décès de notre très estimé président du Conseil, le très honorable Brian Mulroney. Monsieur Mulroney a été un pilier au sein de notre conseil d'administration dès le début des années 2000, puis en fut un président exemplaire au cours de la dernière décennie. Par son expérience hors du commun, sa grande sagesse ainsi que ses conseils avisés, il a indéniablement contribué à l'essor et à la réussite que connaît Québecor aujourd'hui et nous lui en sommes infiniment reconnaissants. À cet égard, afin d'exprimer notre profonde reconnaissance, nous avons l'honneur de nommer Monsieur Mulroney en tant qu'administrateur émérite du Conseil, à titre posthume, de manière à consacrer pour toujours son apport et son attachement à l'entreprise.

Un an après l'acquisition réussie de Freedom, c'est avec une immense fierté que nous soulignons cette étape charnière dans l'histoire de Québecor qui s'est établi comme quatrième grand fournisseur national de services sans fil au Canada. En offrant les meilleurs produits, le meilleur service et le meilleur prix en sans-fil à la population canadienne, nous avons réussi à véritablement transformer l'industrie canadienne des télécommunications, comme le reflète la baisse de 26,2 % de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour les services sans fil entre mars 2023 et mars 2024.

Au cours du premier trimestre 2024, Québecor a affiché d'excellents résultats, comme l'illustrent les augmentations de 22,2 % des revenus, de 26,4 % du BAIIA ajusté et de 21,1 % des flux de trésorerie d'exploitation ajustés. Le levier financier généré par l'acquisition de Freedom se reflète également dans la hausse de 19,9 % du bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation. De plus, grâce à une gestion disciplinée de nos coûts d'exploitation, nous avons été en mesure de réduire notre dette nette consolidée de plus de 140 M$ lors du premier trimestre 2024, ce qui a permis d'améliorer notre ratio d'endettement net consolidé de 0,08x au cours de cette période pour s'établir à 3,31x au 31 mars 2024, soit le plus bas ratio de l'industrie des services de télécommunications au Canada.

Grâce à notre portefeuille de marques complémentaires maintenant composé de Vidéotron, Freedom et Fizz, notre secteur Télécommunications a connu un solide premier trimestre 2024, avec des augmentations de 27,5 % de ses revenus, de 21,4 % de son BAIIA ajusté et de 16,6 % de ses flux de trésorerie d'exploitation ajustés. Dotée d'une véritable couverture nationale, notre gamme de produits à tarifs concurrentiels a permis d'afficher une croissance de 264 100 lignes (15,2 %) en téléphonie mobile au cours des 12 derniers mois. Nous avons d'ailleurs annoncé qu'à la suite d'une phase « bêta » concluante, notre marque Fizz allait accélérer son expansion canadienne par le biais d'offres extrêmement avantageuses destinées à rejoindre plus de 26 millions de personnes au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique au cours des prochains mois. De plus, signe de notre capacité à innover tout en offrant les meilleurs prix, Freedom a annoncé le lancement graduel de ses nouveaux services d'Internet filaire et de télévision, Freedom Home Internet et Freedom TV, auprès de sa clientèle existante, devenant ainsi un véritable joueur multiservices et lui donnant la possibilité d'aller rejoindre un nouveau segment de clientèle qui recherche des offres de services groupés.

Dans le cadre d'une nouvelle initiative du gouvernement du Québec visant à renforcer la couverture sans fil offerte aux régions du Québec, Vidéotron a été sélectionnée pour construire au moins 37 nouvelles infrastructures de téléphonie mobile en Abitibi- Témiscamingue et dans les Laurentides. Alors que nous sommes implantés en Abitibi-Témiscamingue depuis 2019 et que nous continuons d'y investir, nous sommes heureux de contribuer à ce que la clientèle de Vidéotron bénéficie d'une couverture sans fil encore plus complète.

Source de grande fierté, la qualité du service à la clientèle permet de nouveau à Vidéotron de cumuler les distinctions depuis le début de l'année 2024. Vidéotron a ainsi été consacrée l'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois pour une dix- huitième reprise depuis 2006, selon l'étude Réputation 2024 de Léger. Vidéotron et sa marque Fizz ont également marqué un doublé lors du dévoilement des résultats 2024 de l'indice WOW par Léger. Selon cette étude, Vidéotron a offert la meilleure expérience en boutique au Québec parmi les détaillants dans le secteur des télécommunications, alors que Fizz a décroché, pour une cinquième année consécutive, le premier rang au Canada pour la meilleure expérience en ligne. De plus, Vidéotron et Freedom se sont grandement démarquées de leurs concurrents dans le cadre du rapport semestriel dévoilé le 25 avril 2024 par la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision. Alors que l'ensemble de l'industrie des télécommunications a enregistré une hausse de plaintes de 43,1 %, Vidéotron se démarque des autres grands joueurs avec une baisse significative de 11,4 %, tandis que Freedom a vu son pourcentage de plaintes diminuer de 6,5 % à 4,7 % par rapport au volume total de plaintes de l'industrie.

Malheureusement, c'est avec déception que nous avons accueilli la décision d'arbitrage rendue le 22 avril 2024 par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) au sujet des tarifs d'accès au réseau sans fil de TELUS, dans le cadre du régime d'exploitants de réseau mobile virtuel (« ERMV »). Cette décision a l'effet d'augmenter considérablement nos coûts d'exploitation dans les zones ERMV, ce qui nous oblige à revoir nos propositions tarifaires et le lancement de nos services dans certaines régions canadiennes. Loin d'être adaptée à la réalité actuelle du marché du sans-fil, cette décision aura pour effet de créer deux classes de Canadiens, privant une partie de la population de meilleurs tarifs et de nouvelles propositions innovantes. Il est impératif que les autorités réglementaires et gouvernementales s'adaptent à l'évolution rapide que connaît l'industrie, particulièrement caractérisée par la forte augmentation de la consommation de données.

