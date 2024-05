QUÉBECOR INC.

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2024 et 2023

(les montants dans les tableaux sont en millions de dollars canadiens, sauf ceux relatifs aux données par action et par option) (non auditées)

Québecor inc. (« Québecor » ou la « Société ») est constituée en vertu des lois du Québec. Le siège social de la Société est situé au 612, rue Saint-Jacques, Montréal (Québec), Canada. Québecor est une société de gestion détenant une participation de 100 % dans Québecor Média inc. (« Québecor Média »). À moins d'avis contraire, les références à Québecor ou à la Société désignent Québecor inc. et ses filiales, et les références à Québecor Média désignent Québecor Média inc. et ses filiales.

La Société exerce ses activités par l'entremise de ses filiales dans les secteurs suivants : Télécommunications, Média, et Sports et divertissement. Le secteur Télécommunications offre des services d'accès Internet, de télédistribution, de téléphonie mobile et filaire, de solutions d'affaires et un service de vidéo sur demande par abonnement (VSDA) au Canada. Les activités du secteur Média au Québec englobent l'exploitation d'un réseau de télévision généraliste et des services de télévision spécialisée, des services de location de studios et d'équipements ainsi que des services de postproduction dans l'industrie du cinéma et de la télévision, l'impression, l'édition et la distribution de journaux quotidiens, l'exploitation de plateformes numériques de nouvelles et de divertissement, l'édition et la distribution de magazines, la production et distribution de contenu audiovisuel et une entreprise d'affichage extérieur. Les activités du secteur Sports et divertissement au Québec comprennent l'exploitation et la gestion du Centre Vidéotron à Québec, la production de spectacles, la gestion d'événements sportifs et culturels, l'édition et la distribution de livres, la production de musique ainsi que l'exploitation d'une équipe de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec.

Le secteur Média subit les effets importants du caractère saisonnier de certaines de ses activités causées, entre autres, par les variations saisonnières des influences et des tendances publicitaires sur les habitudes de visionnement, de lecture et d'écoute du public. Puisque le secteur Média dépend des ventes de publicité pour une portion importante de ses revenus, ses résultats d'exploitation sont aussi sensibles aux conditions économiques qui existent en outre parce qu'ils peuvent influer sur les dépenses de publicité des sociétés. Par conséquent, les résultats d'exploitation des périodes intermédiaires du secteur Média ne doivent pas être considérés nécessairement comme représentatifs des résultats d'un exercice financier complet en raison du caractère saisonnier de certaines de ses activités.

1. MODE DE PRÉSENTATION

Les présents états financiers consolidés ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), telles que publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB), sauf qu'ils ne comprennent pas l'ensemble de la divulgation requise par les IFRS pour des états financiers consolidés annuels. En particulier, ces états financiers consolidés ont été préparés conformément à l'IAS 34, Information financière intermédiaire, et, par conséquent, sont des états financiers consolidés résumés. Ces états financiers consolidés résumés doivent être lus en parallèle avec les états financiers consolidés annuels 2023 de la Société qui comprennent une description des conventions comptables significatives utilisées pour la préparation de ces états financiers consolidés résumés.

Ces états financiers consolidés résumés ont été approuvés par le conseil d'administration de Québecor le 8 mai 2024.

Les chiffres correspondants fournis pour la période antérieure ont été retraités en fonction de la présentation adoptée pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2024.