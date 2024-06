Quebecor Inc. est une société de communication intégrée. Ses secteurs d'activité sont les télécommunications, les médias et les sports et divertissements. Le secteur Télécommunications offre au Canada des services d'accès à Internet, de distribution de télévision, de téléphonie mobile et filaire, de solutions d'affaires et de vidéo en direct. Le secteur des médias comprend l'exploitation d'un réseau de télévision hertzien et de services de télévision spécialisés, la location de studios et d'équipements et les services de postproduction pour les industries du cinéma et de la télévision, l'impression, l'édition et la distribution de journaux quotidiens, l'exploitation de plateformes numériques d'information et de divertissement, l'édition et la distribution de magazines, et autres. Le secteur Sports et divertissement comprend l'exploitation et la gestion du Centre Vidéotron à Québec, la production de spectacles, la gestion d'événements sportifs et culturels, l'édition et la distribution de livres, l'exploitation de deux équipes de la Ligue de hockey junior du Québec, et autres.

Secteur Services intégrés de télécommunications