Quebecor : Québecor fait don de 300 000 $ à la Fondation Le Pilier et réitère son engagement envers...

À propos de la Fondation Le Pilier

La Fondation Le Pilier a pour mission depuis 37 ans d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, jeunes ou adultes, vivant avec une déficience intellectuelle, un traumatisme crânien ou un autre type de déficience physique, sans oublier les bienfaits pour leurs proches. Aujourd'hui, la Fondation Le Pilier c'est plus de 200 employés dévoués pour le mieux-être de personnes handicapées qui travaillent au quotidien auprès de 110 personnes handicapées, dans ses dix milieux de vie adaptés. 250 autres personnes handicapées bénéficient également de ses services de répit spécialisé, d'hébergement en alternance autisme-jeunesse et d'activités adaptées au Centre Marcelle et Jean Coutu à Laval. La Fondation remercie ses donateurs qui, depuis sa création en 1985, l'ont soutenue dans sa mission.

Pour en savoir plus sur la mission de la Fondation Le Pilier, veuillez visiter le site lepilier.org.

Pour faire un don :

Il est possible de faire un don à la Fondation Le Pilier, par la poste, à l'adresse suivante :

425, place Jean Coutu, Laval (Québec), H7H 3C8 ou en ligne à : www.lepilier.org

Depuis plus de 70 ans, Québecor contribue à la vitalité économique, culturelle et sociale du Québec, et provoque le changement en faisant équipe avec les visionnaires, les créateurs, les artisans et la relève d'ici.

Portée par ses racines entrepreneuriales et par un engagement philanthropique fort envers plus de 400 partenaires et organismes partout au Québec, Québecor participe ainsi activement à de nombreuses initiatives d'impact pour la culture québécoise, l'environnement, les entrepreneurs d'ici ainsi que sa communauté et ses employés.

La somme de ces efforts confère à notre communauté un pouvoir collectif pour développer une économie plus forte et innovante, une culture plus riche et diversifiée et une société plus durable et en santé.

Continuons à bâtir un Québec fier et prospère. Ensemble, cultivons le possible.

quebecor.com/engagement-social

Source :

Julie-Anne Boudreault

Directrice, Philanthropie, développement et communications

Fondation Le Pilier

425, place Jean Coutu

Laval (Québec) H7H 3C8

438 506-5632 / communications@lepilier.org