Quebecor : Québecor inc. annonce ses résultats consolidés pour le deuxième trimestre 2021

Montréal (Québec) - Québecor inc. (« Québecor » ou la « Société ») communique aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le deuxième trimestre 2021. Québecor consolide les résultats financiers de sa filiale Québecor Média inc. (« Québecor Média ») qu'elle détient en propriété exclusive.



Revenus de 1,13 G$ au deuxième trimestre 2021, en hausse de 127,4 M$ (12,7 %) par rapport à la même période de 2020.

BAIIA ajusté de 501,4 M$, en hausse de 25,7 M$ (5,4 %).

Bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies de 158,3 M$ (0,65 $ par action de base), en hausse de 13,4 M$ (0,08 $ par action de base) ou 9,2 %.

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de 123,5 M$ (0,50 $ par action de base), en baisse de 51,4 M$ (0,19 $ par action de base).

Flux de trésorerie d'exploitation de 338,1 M$, en hausse de 12,0 M$ (3,7 %).

Au deuxième trimestre 2021, le secteur Télécommunications a affiché une croissance de 59,3 M$ (6,8 %) de ses revenus et de 17,9 M$ (3,9 %) de son BAIIA ajusté.

Progression importante des revenus de Vidéotron ltée (« Vidéotron ») au deuxième trimestre 2021 en équipements filaires (28,1 M$ ou 127,1 %), en services et équipements mobiles (26,3 M$ ou 12,4 %) et en accès Internet (25,7 M$ ou 9,3 %).

Augmentation de 27 200 lignes (1,8 %) en téléphonie mobile et de 5 300 clients¹ (0,3 %) à l'accès Internet au deuxième trimestre 2021.

Le 29 juillet 2021, Québecor a annoncé un investissement de près de 830,0 M$ par Vidéotron pour l'acquisition de 294 blocs de spectre de la bande 3 500 MHz à travers le pays. Plus de la moitié de cet investissement se concentre hors Québec, dans quatre provinces canadiennes : le sud et l'est de l'Ontario, le Manitoba, l'Alberta et la Colombie-Britannique.

Le 16 juillet 2021, Groupe TVA inc. (« Groupe TVA »), avec l'appui du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal, a annoncé l'agrandissement des studios MELS, un chef de file de l'industrie cinématographique et télévisuelle au Canada, avec la construction de MELS 4. Cet agrandissement permettra à MELS de renforcer son positionnement sur le marché des mégaproductions et des séries étrangères.

Le 17 juin 2021, Vidéotron a émis des billets de premier rang d'un montant en capital global de 750,0 M$, portant intérêt à un taux de 3,625 % et échéant le 15 juin 2028, pour un produit net de 743,2 M$. Vidéotron a également émis des billets de premier rang d'un montant en capital global de 500,0 M$ US, portant intérêt à un taux de 3,625 % et échéant le 15 juin 2029, pour un produit net de 599,6 M$.

Le 3 juin 2021, Québecor Média et Vidéotron ont émis des avis de remboursement visant des billets de premier rang respectivement de montants en capital de 500,0 M$ et de 800,0 M$ US, portant intérêt à des taux de 6,625 % et 5,000 %, et échéant le 15 janvier 2023 et le 15 juillet 2022, représentant une contrepartie totale en espèces de 1,38 G$.

Le 26 mai 2021, Vidéotron a annoncé le lancement prochain de Vrai, une nouvelle plateforme québécoise par abonnement offrant des contenus spécialisés, non-scriptés, de type style de vie, documentaire et divertissement afin de répondre à la forte demande pour ce type de contenu.

Le 12 mai 2021, Vidéotron a annoncé le déploiement de son réseau 5G dans la ville de Québec, à la suite du lancement réussi sur le territoire de la ville de Montréal en décembre 2020. Par sa vitesse accrue, sa connectivité élargie et sa latence réduite au minimum, la 5G ouvrira un monde de possibilités aux clients de cette région.

Alors que nous assistons à une reprise de l'économie au Québec, nos efforts soutenus et l'exécution disciplinée de nos stratégies d'affaires nous ont permis de générer un solide rendement au cours du deuxième trimestre 2021, comme en témoignent les hausses respectives de 12,7 % des revenus, de 5,4 % du BAIIA ajusté et de 9,2 % du bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies de la Société. Ces excellents résultats nous ont également permis de générer une hausse de 3,7 % de nos flux de trésorerie d'exploitation.

Les succès obtenus par Vidéotron tiennent à la fois de notre offre de solutions innovantes, d'une expérience client unique et, avant tout, de la robustesse de nos réseaux filaire et mobile. D'ailleurs, nous sommes très fiers d'en faire bénéficier un nombre toujours grandissant de consommateurs, comme en font foi les 125 500 (8,9 %) nouveaux clients connectés à nos services en téléphonie mobile et les 60 900 (3,5 %) nouveaux utilisateurs à nos services Internet au cours des 12 derniers mois. De plus, en partenariat avec les gouvernements du Canada et du Québec, Vidéotron a été choisie dans le cadre de l'Opération haute vitesse Canada‑Québec afin de brancher plusieurs milliers de foyers à son réseau Internet haute vitesse dans diverses régions du Québec. À terme, soit le 30 septembre 2022, environ 37 000 nouveaux foyers québécois pourront ainsi profiter du réseau fiable et performant de Vidéotron ainsi que d'une gamme de produits et services de connectivité et de divertissement sans égale. Toujours dans l'optique de bien desservir nos clients à l'échelle du territoire, nous avons également poursuivi avec succès le déploiement de notre réseau mobile 5G, ce qui permet désormais aux résidents de la ville de Québec de profiter de cette technologie d'avant-garde, dont nous commençons à peine à mesurer le plein potentiel, a commenté Pierre Karl Péladeau.



Rejoindre le consommateur là où il se trouve en lui offrant du contenu exclusif et de qualité demeure au cœur du modèle d'affaires de Vidéotron, et c'est pourquoi nous nous réjouissons du lancement imminent de Vrai, une toute première plateforme québécoise par abonnement offrant exclusivement des contenus non-scriptés de type style de vie, documentaire et divertissement. D'ici la fin de l'année 2021, Vrai présentera des milliers d'heures de contenu entièrement en français, à consommer sur demande, y compris plus de 40 nouvelles productions originales d'ici, en primeur et en exclusivité, a ajouté Pierre Karl Péladeau. D'ailleurs, avec l'arrivée de Vrai, Québecor Contenu devient le plus important déclencheur de productions originales au Québec.



Fidèle à notre tradition de leader en innovation, nos investissements majeurs effectués pour l'acquisition des blocs de spectre de la bande 3 500 MHz pavent la voie à des projets d'envergure qui verront le jour au cours des prochaines années au Québec et dans d'autres provinces canadiennes, permettant ainsi à un grand nombre de consommateurs canadiens de bénéficier de notre technologie d'avant-garde et d'une concurrence saine. De plus, cette acquisition est essentielle à la poursuite du déploiement de la 5e génération de la technologie mobile au Québec et partout au Canada en facilitant la mise en place de services mobiles à large bande 5G de première qualité, a commenté Pierre Karl Péladeau.



La reprise des activités au sein de ses différents secteurs a permis à Groupe TVA d'afficher une hausse de ses revenus de l'ordre de 55,6 M$ (53,5 %) ainsi qu'une augmentation de 6,6 M$ (89,6 %) de son BAIIA ajusté, notamment en raison de la croissance importante des revenus publicitaires provenant du Réseau TVA et des chaînes spécialisées. Les parts de marché totales de Groupe TVA ont atteint 42,6 parts. La chaîne spécialisée TVA Sports s'est notamment démarquée par sa croissance exceptionnelle de 5,0 parts, principalement en raison de l'excellente performance des Canadiens de Montréal lors des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Le secteur des services cinématographiques et audiovisuels a de plus pleinement repris ses activités. Nous sommes également heureux de pouvoir bientôt bonifier la superficie de nos studios MELS de plus de 160 000 pieds carrés avec l'annonce de la construction de MELS 4, favorisant sans contredit son attrait pour les mégaproductions et séries étrangères, a commenté Pierre Karl Péladeau président et chef de la direction par intérim de Groupe TVA.



Par ailleurs, afin d'assurer la pérennité de nos revenus publicitaires ainsi que la vitalité et la compétitivité des médias d'information locaux dans un contexte de concurrence mondialisée, il devient plus qu'urgent que le gouvernement fédéral établisse une loi qui permettrait aux éditeurs de presse canadiens de négocier collectivement avec les géants du Web pour obtenir une juste rétribution pour l'utilisation de leurs contenus. Cette position, que nous défendons depuis plusieurs années, a d'ailleurs été confirmée par Patrimoine Canadien. Il serait maintenant temps de déposer un projet de loi afin de se doter d'un cadre qui permettrait aux éditeurs de presse de négocier sur un pied d'égalité. C'est en faisant front commun que nous pourrons assurer l'avenir de l'information au Québec et au Canada, a précisé Pierre Karl Péladeau.



Depuis le début de l'exercice 2021, Vidéotron a émis des billets de premier rang d'un montant en capital global de plus de 2,00 G$, portant intérêt aux taux très avantageux de 3,125 % et de 3,625 %, confirmant le statut de Vidéotron comme émetteur de premier plan tant sur le marché canadien qu'américain. Québecor Média et Vidéotron ont utilisé une partie du produit tiré de ces émissions pour rembourser par anticipation des billets de premier rang portant intérêt à des taux de 6,625 % et de 5,000 %, pour un déboursé net total de 1,38 G$. Grâce à ces opérations de financement favorables, nous serons en mesure de générer des économies annuelles d'intérêts sur la dette de plus de 30,0 M$, a mentionné Hugues Simard, chef de la direction financière de Québecor.



Le Québec étant en bonne posture pour émerger de la pandémie, nous demeurons confiants quant à nos perspectives de croissance et à la poursuite de nos projets porteurs. Bénéficiant d'une excellente situation financière, nous continuons de faire preuve de prudence dans la gestion de nos activités tout en misant sur l'exécution de nos stratégies ciblées au bénéfice de toutes nos parties prenantes, a conclu Pierre Karl Péladeau.

¹Le solde à la fin du premier trimestre 2021 a été réduit de 2 500 clients afin de corriger une irrégularité identifiée dans les systèmes de compilation des croissances d'unités génératrices de revenu (« UGR »).



Pour plus de détails et pour consulter les définitions de « BAIIA ajusté », « bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies », « flux de trésorerie d'exploitation » et « unité génératrice de revenus », veuillez vous référer au fichier PDF ci-joint pour la version complète du communiqué de presse.

Sources :

Hugues Simard

Chef de la direction financière

Québecor inc. et Québecor Média inc.

hugues.simard@quebecor.com

514 380-7414



Direction des communications

Québecor inc. et Québecor Média inc.

medias@quebecor.com

514 380-4572