Quebecor : Québecor inc. annonce ses résultats consolidés pour le troisième trimestre 2020

Montréal (Québec) - Québecor inc. (« Québecor » ou la « Société ») communique aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le troisième trimestre 2020. Québecor consolide les résultats financiers de sa filiale Québecor Média inc. (« Québecor Média ») qu'elle détient en propriété exclusive.



Revenus de 1,11 G$ au troisième trimestre 2020, en hausse de 38,3 M$ (3,6 %) par rapport à la même période de 2019.

BAIIA ajusté de 513,4 M$, en hausse de 4,1 M$ (0,8 %).

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de 140,9 M$ (0,56 $ par action de base) au troisième trimestre 2020, contre 178,5 M$ (0,70 $ par action de base), à la même période de 2019, soit une baisse de 37,6 M$ (0,14 $ par action de base).

Bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies de 173,1 M$ (0,69 $ par action de base) au troisième trimestre 2020, contre 173,8 M$ (0,68 $ par action de base) à la même période de 2019, soit une baisse de 0,7 M$ (hausse de 0,01 $ par action de base).

Flux de trésorerie d'exploitation de 346,1 M$, en hausse de 13,7 M$ (4,1 %).

Au troisième trimestre 2020, le secteur Télécommunications a affiché une croissance de 61,2 M$ (7,0 %) de ses revenus et de 15,9 M$ (3,4 %) de son BAIIA ajusté.

Progression importante des revenus de Vidéotron ltée (« Vidéotron ») au troisième trimestre 2020 en équipements vendus aux clients (60,9 M$ ou 87,5 %), en téléphonie mobile (12,7 M$ ou 8,2 %) et en accès Internet (6,2 M$ ou 2,2 %).

Facturation moyenne par unité (« FMPU ») totale de Vidéotron de 49,96 $ au troisième trimestre 2020, contre 50,49 $ à la même période de 2019, soit une diminution de 0,53 $ (-1,0 %). La FMPU mobile a atteint 50,98 $ au troisième trimestre 2020, contre 53,28 $ à la même période de 2019, soit une baisse de 2,30 $ (‑4,3 %) attribuable, entre autres, à la diminution des revenus de surcharges liées à la consommation et des revenus d'itinérance en raison de la crise sanitaire liée à la COVID‑19, ainsi qu'à la popularité des forfaits de type « Apportez votre appareil ».

Augmentation nette de 4 700 unités génératrices de revenus (« UGR ») (0,1 %) au troisième trimestre 2020, dont 47 700 lignes (3,4 %) en téléphonie mobile et 20 500 clients (1,2 %) à l'accès Internet par câble.

Alors que l'environnement sanitaire et économique lié à la pandémie pose des défis importants depuis plusieurs mois à l'échelle mondiale et que certaines de nos unités d'affaires continuent d'en subir les contrecoups, Québecor a généré une croissance de ses revenus et de son BAIIA ajusté au cours du troisième trimestre 2020. La qualité de notre service en téléphonie mobile et la bonification de notre offre technologique en matière de services filaires ont contribué à la croissance de la clientèle. De plus, nous avons maintenu une gestion très prudente des coûts et des investissements en capital, générant ainsi une hausse de 4,1 % de nos flux de trésorerie d'exploitation. Québecor dispose de surcroit d'une flexibilité financière optimale avec plus de 1,8 G$ en liquidités disponibles et un ratio d'endettement net consolidé de 2,76x.

​​​​​​​



Les besoins en matière de connectivité et d'information n'ont jamais été aussi grands et, à ce titre, nous avons continué de jouer notre rôle de chef de file en fournissant des services essentiels de calibre mondial aux familles et aux entreprises à l'échelle du Québec. Ayant complété une série d'investissements importants dans nos infrastructures, nous avons été en mesure de connecter plus de 30 000 nouveaux foyers à Internet haute vitesse au sein de nombreuses régions du Québec et nos services ont également été déployés en Abitibi-Témiscamingue. Nos services filaires rejoignent maintenant plus de 90 % de la population québécoise, a indiqué Pierre Karl Péladeau. Par ailleurs, afin d'accélérer le déploiement et la mise à niveau des services Internet dans l'ensemble des régions du Québec, nous devons tous redoubler d'efforts et Bell Canada doit cesser ses pratiques déloyales. Bell Canada doit agir dès maintenant en mettant en place des mesures concrètes et efficaces pour permettre un accès rapide à ses structures de soutènement, a-t-il ajouté.



Les derniers mois ont clairement démontré la robustesse et la fiabilité du réseau de Vidéotron qui a été en mesure de soutenir les sommets historiques d'utilisation auxquels nous avons été confrontés, a commenté Jean‑François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron. L'excellente performance de notre réseau a d'ailleurs été reconnue au cours du troisième trimestre 2020, dans le cadre d'une étude publiée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, démontrant, entre autres, que les clients du service Internet de Vidéotron ont accès à des vitesses plus rapides que celles incluses dans leur forfait.



Le 9 septembre 2020 coïncidait avec les 10 années d'existence de Vidéotron dans le marché de la téléphonie mobile. Durant cette décennie, la progression de Vidéotron a été impressionnante avec maintenant plus de 1 452 600 lignes connectées en date du 30 septembre 2020, dont l'ajout de 163 900 lignes au cours des 12 derniers mois. Je suis extrêmement fier du chemin parcouru ainsi que du succès que nous ne cessons d'obtenir, a ajouté Jean‑François Pruneau. Notre arrivée dans le marché de la téléphonie mobile a permis aux Québécois de bénéficier d'une plus grande offre, tout en contribuant à créer des emplois à l'échelle du Québec. Notre réussite ne s'arrêtant pas là, nous continuons et continuerons toujours d'innover comme en témoigne notre plateforme de divertissement et de gestion de la vie connectée Helix qui remporte déjà un vif succès avec plus de 508 000 UGR depuis son lancement en août 2019, a conclu Jean‑François Pruneau.



Comme anticipé, les effets de la pandémie continuent de se répercuter sur les activités de Groupe TVA inc. (« Groupe TVA ») ainsi que sur les résultats financiers du troisième trimestre 2020 qui en découlent, a commenté France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA. L'impact de cette crise sanitaire a engendré une baisse significative de nos revenus publicitaires, une diminution importante du nombre d'événements sportifs diffusés par la chaîne spécialisée TVA Sports, et ce, malgré la diffusion des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (« LNH ») au cours du troisième trimestre 2020.

​​​​​​​Les parts de marché totales de Groupe TVA ont par ailleurs progressé de 3,2 parts au cours du troisième trimestre 2020 pour atteindre 41,5 parts. Cette hausse est principalement attribuable au succès des chaînes spécialisées ayant affiché un gain de 3,3 parts, notamment grâce à la chaîne spécialisée d'information en continu LCN qui poursuit sa croissance à titre de chaîne spécialisée la plus écoutée au Québec avec un gain de 2,0 parts pour un total de 7,1 parts. La chaîne spécialisée TVA Sports a également connu une croissance de 1,9 part, attribuable à la diffusion des séries éliminatoires de la LNH, a indiqué France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA.



Dans nos activités cinématographiques et audiovisuelles, la reprise graduelle des tournages au cours du trimestre nous permet maintenant d'offrir l'ensemble de nos services à nos clients. De plus, la toute nouvelle plateforme de production virtuelle lancée par MELS Studios et Postproduction est une alternative novatrice se distinguant des tournages traditionnels et favorisant le respect des règles de distanciation physique, a ajouté France Lauzière.



La situation actuelle nous oblige à demeurer agile et à nous adapter, tout en gardant le cap sur nos priorités ainsi que sur l'exécution disciplinée de nos stratégies. Le client demeurant au cœur de tout ce que nous faisons, nous continuons d'offrir ce qui se fait de mieux sur le marché, tout en soutenant nos employés qui font de Québecor le numéro un de l'expérience client. Enfin, notre situation financière solide nous permet de gérer prudemment dans une perspective à long terme et de continuer à investir afin de créer de la valeur au bénéfice de nos actionnaires, a conclu Pierre Karl Péladeau.

​​​​​​​

