Quebecor : Québecor procède à une rationalisation de ressources au sein de certaines de ses filiales

Afin de faire face à un environnement concurrentiel aux iniquités flagrantes, à un tarissement des revenus publicitaires et devant l'inaction des instances réglementaires et gouvernementales, Québecor se voit forcée de procéder à une rationalisation de ressources au sein de ses filiales Groupe TVA, NumériQ, Québecor Expertise Média et Québecor Contenu. Ces changements permettront à l'entreprise d'équilibrer sa structure de coûts et d'accroître son efficacité opérationnelle afin de protéger son leadership en information et en production de contenu.

La course effrénée aux revenus publicitaires et la concurrence féroce que livrent en toute liberté les géants du web aux médias traditionnels, jumelées aux moyens disproportionnés dont profite Radio-Canada pour rivaliser de façon déloyale avec les diffuseurs privés, font en sorte que la pression s'accentue sur certaines de nos filiales et devient insoutenable. Pour protéger la rentabilité de ces secteurs, nous devons prendre des décisions difficiles, mais responsables visant à diminuer nos charges opérationnelles, ce qui se traduit, entre autres, par une réduction d'effectifs dans les filiales concernées. Pour assurer la pérennité des médias et des plateformes de diffusion de contenu, il devient urgent que les différentes instances gouvernementales agissent avant qu'il ne soit trop tard

Ce plan de rationalisation entraînera l'abolition d'environ 240 postes, incluant 140 postes au Groupe TVA et une centaine dans les autres filiales, représentant 10 % de l'effectif total des secteurs touchés.

Changements sectoriels

Les filiales Groupe TVA et Québecor Contenu effectueront certaines rationalisations tout en s'assurant de poursuivre leurs investissements dans la production et l'acquisition de contenu de divertissement de très haute qualité, qui rejoignent un large public à travers le Québec. Rappelons que Québecor est un des plus importants déclencheurs de contenu au Québec avec des investissements massifs dans l'écosystème culturel d'ici qui emploie des centaines de milliers d'artistes et d'artisans.

En ce qui a trait à la pérennité des services d'information, le Parlement doit adopter rapidement le projet de loi C-18 afin que l'utilisation de nos contenus d'information soit reconnue et rémunérée à leur juste valeur par les géants numériques qui capturent actuellement des dollars publicitaires destinés aux entreprises d'ici.

Soulignons également que, nonobstant l'adoption du projet de loi C-11, le CRTC doit octroyer de la flexibilité et des allègements réglementaires aux entreprises de radiodiffusion canadiennes pour assurer leur pérennité dans un contexte de concurrence mondialisée.

Affectés depuis plusieurs mois par la diminution du volume des méga-productions étrangères dans ses studios en raison d'incitatifs fiscaux devenus insuffisants par rapport à ceux proposés par d'autres juridictions canadiennes et internationales, MELS est contraint de réduire ses effectifs pour mieux prendre en compte le volume actuel de production. À ce titre, Québecor interpelle le gouvernement du Québec pour que soient mises en place les mesures financières adéquates car celles-ci jouent un rôle déterminant dans le choix des producteurs pour les lieux de tournage en plus de générer des retombées économiques locales majeures et de donner une vitrine unique au savoir-faire d'ici. MELS continuera notamment de travailler sur des projets novateurs qui mettent à profit son expertise et les investissements importants réalisés récemment dans son plateau de production virtuelle.

Pour pallier la décroissance du secteur Magazines, notamment due à la diminution significative de l'aide offerte par le Fonds du Canada pour les périodiques, TVA Publications réduira la taille de ses équipes, mais poursuivra la production de l'ensemble de ses magazines qui contribuent au rayonnement des artistes et artisans québécois.

La filiale NumériQ, qui crée et développe des stratégies numériques pour Québecor, pour ses filiales et pour plusieurs clients externes, resserrera ses activités pour prioriser les projets porteurs les plus performants.

Les effectifs de Québecor Expertise Média, la force de vente de Québecor, seront quant à eux consolidés en réponse à la concurrence féroce dans le marché publicitaire. Ses représentants continueront de répondre efficacement aux besoins des annonceurs avec des offres intégrées et des produits innovants. L'agence de création Qolab réduira la taille de son équipe pour s'adapter à la réalité économique incertaine.

« Je tiens à remercier sincèrement pour leur contribution tous les employés qui, subissant les contrecoups d'un contexte économique et concurrentiel difficile, seront malheureusement affectés par les décisions annoncées aujourd'hui », a indiqué le président et chef de la direction de Québecor.