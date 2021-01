Quebecor : Québecor se joint à l'initiative mondiale EV100 en poursuivant son objectif d'électrifier la...

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.



Climate Group est un catalyseur d'action efficace en faveur du climat. Notre objectif est de parvenir à un monde sans émissions nettes de carbone d'ici 2050 pour une plus grande prospérité collective. Nous nous concentrons sur les systèmes avec les émissions les plus élevées et sur les endroits où nos réseaux ont le plus de possibilités de faire évoluer les choses. Pour ce faire, nous mettons en place des réseaux étendus et influents. De plus, nous responsabilisons les organisations, en transformant leurs engagements en actions. Nous partageons ce que nous réalisons ensemble pour montrer à d'autres organisations ce qu'elles peuvent faire. Nous sommes une organisation internationale à but non lucratif, fondée en 2004, avec des bureaux à Londres, New Delhi et New York. Nous sommes fiers de faire partie de la coalition We Mean Business. Suivez-nous sur Twitter @ClimateGroup.