Quebecor : Un nouveau 24 heures voit le jour

Nouveau site, nouvelle mission, nouveaux collaborateurs

Aujourd'hui marque le dévoilement d'un important repositionnement pour le quotidien

24 heures

,

que les Québécois connaissent depuis 2003. En effet, le 24 heures est heureux de présenter une toute nouvelle mission éditoriale et une nouvelle identité, qui interpelleront les nouvelles générations.

Le 24 heuresa désormais pour mandat de traiter, décortiquer et expliquer la nouvelle différemment, en se basant sur la façon dont les plus jeunes consomment les contenus. L'information ainsi que le divertissement se côtoieront dans cette nouvelle offre médiatique.

On présente un média complètement ancré dans la culture numérique d'aujourd'hui, où les grands enjeux seront discutés, où la prise de parole sera quotidienne et où le dialogue sera constant. De nouvelles thématiques viendront enrichir l'offre de contenu. Il sera donc question d'actualité, à travers des enjeux touchant notamment la crise climatique, la politique, la santé, la sexualité, l'éducation, de même que la consommation, tant numérique, qu'éthique

De nouveaux collaborateurs seront dévoilés au courant des prochaines semaines. Ils partageront leur expertise et leur point de vue sur des sujets chauds de l'actualité. Notamment, Rose-Aimée Automne T. Morin qui nous parlera d'intimité et de sexualité.Philippe Néméh-Nombrése prononcera sur les enjeux sociaux de l'heure et Léa Ilardo amènera des solutions concrètes aux enjeux climatiques.

Virage numérique sur le 24heures.ca

Le virage numérique s'exprime tant sur le fond que sur la forme, dans le choix des sujets jusque dans leur traitement. Des formats courts et synthétisés visent à expliquer et à mettre en contexte l'actualité ou des concepts parfois complexes. On y retrouve des portraits de personnes inspirantes et de gens qui incarnent le changement ici, chez nous, de même que des couvertures et des reportages axés sur les solutions et l'innovation. Des contenus plus étoffés, des reportages terrain et des incursions sont aussi au cœur du 24 heures.

À cette nouvelle plateforme se greffe tout un écosystème de marques reconnues qui rejoignent déjà des audiences plus jeunes, soit : Le Sac de chips, billie, Silo 57, Pèse sur start et Porte-Monnaie. Plus de 600 000 visiteurs uniques consultent ces marques numériques chaque semaine*.

Du nouveau aussi pour le papier !

En plus de la nouvelle orientation de sa version numérique, le 24 heures aura une version hebdomadaire papier. Pensée à la manière d'un magazine, l'édition papier sera distribuée tous les jeudis et continuera d'être gratuite.

*Données venant de Google Analytics, moyenne hebdomadaire des visiteurs uniques entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.