Quebecor : Distribution Select cessera ses activités au 2 juillet 2021

C'est une cessation d'activités planifiée et ordonnée qui s'orchestre présentement chez Distribution Select, cessation qui sera effective au 2 juillet 2021. En effet, les nouvelles technologies ont grandement modifié les habitudes d'écoute des consommateurs et le passage vers l'économie numérique continue de transformer l'industrie de la musique. La distribution est très ébranlée par cette mutation, notamment avec la disparition accélérée du support physique. Dans une industrie qui s'est fortement consolidée et mondialisée depuis les dernières années, la distribution n'est malheureusement plus une activité stratégique pour notre Groupe.

Une volonté de s'investir dans les domaines d'avenir

Québecor Sports et divertissement, hautement engagée envers l'industrie de la musique depuis sa création, doit pouvoir se concentrer davantage sur des domaines d'avenir comme l'édition, la production musicale, la production d'événements culturels et sportifs, l'exploitation de salles de spectacles et la découverte et la diffusion de talents. C'est ainsi que le Groupe procède à un retrait discipliné du secteur de la distribution et qu'il agira avec le plus grand respect des producteurs qui lui ont fait confiance toutes ces années. Cette approche conciliante permettra aussi à tous les clients et fournisseurs de Distribution Select d'opérer une transition respectueuse.

Un engagement indéniable envers la musique et la culture

Le contexte dans lequel nous évoluons est en constante transformation et nous amène parfois à prendre des décisions difficiles. Néanmoins, chacune d'entre elles est motivée par notre volonté de faire rayonner la musique et la culture. Le lancement de QUB musique et les acquisitions du Théâtre Capitole et de la maison de disques Audiogram dans la conjoncture pandémique témoignent de notre confiance indéfectible et de notre engagement profond à l'égard de l'industrie de la musique. Nous allons continuer d'agir en tant que leader et allons accroitre nos investissements dans cette industrie. Avec Audiogram, Musicor, STE-4, et MP3 disques, experts en production et en édition, notre plateforme de diffusion en continu QUB musique et le Centre Vidéotron, le Théâtre Capitole ainsi que la Baie de Beauport comme lieux de diffusion, nous poursuivons le déploiement de notre stratégie de développement dans ce secteur.

Malheureusement, cette décision signifiera une fin d'emploi pour certains, toutefois, en collaboration avec les ressources humaines de l'entreprise, nous déployons tous les efforts afin de réaffecter le plus grand nombre d'employés possible chez Québecor et de ses filiales.

Soyez assurés que nous regrettons énormément cette situation. Je tiens à remercier sincèrement tous les employés de Distribution Select et nos partenaires qui ont contribué à ses nombreux succès au cours des 39 dernières années.