Quebecor : Earnings Document

Le 10 février 2021, le secteur Sports et divertissement a annoncé l'acquisition de Les Disques Audiogramme inc., la plus importante maison de disques francophone indépendante en Amérique du Nord qui comprend, entre autres, Éditorial Avenue, la plus importante maison d'édition musicale francophone au Canada, continuant ainsi à soutenir le talent des artistes du Québec et à assurer le rayonnement et la diffusion de la musique québécoise.

Pandémie de la COVID-19

La pandémie de la COVID-19 continue d'avoir des répercussions majeures sur l'environnement économique au Canada et à l'échelle mondiale. Afin de limiter la propagation du virus, le gouvernement du Québec a imposé depuis le début de cette crise sanitaire une série de restrictions et de mesures préventives spéciales, y compris la suspension de certaines activités commerciales. Depuis mars 2020, cette crise sanitaire a réduit les activités de nombreux partenaires d'affaires de Québecor et a entraîné un ralentissement marqué de certains secteurs d'activité de la Société. Entre autres répercussions, les restrictions et mesures préventives imposées par le gouvernement du Québec ont causé une réduction des activités dans les points de vente de Vidéotron, une réduction des revenus publicitaires, une baisse des événements sportifs diffusés par la chaîne spécialisée TVA Sports en 2020 et une réduction des activités cinématographiques et celles liées au contenu audiovisuel dans le secteur Média en 2020, et l'arrêt de la plupart des activités de spectacles et d'événements dans le secteur Sports et divertissement. Malgré les contraintes occasionnées par cette pandémie, Québecor a continué et continuera de fournir les services essentiels de télécommunications et de nouvelles pendant la durée de cette crise sanitaire, tout en protégeant la santé et la sécurité du public et de ses employés. En raison de la baisse de leurs revenus, la plupart des unités d'affaires des secteurs Média et Sports et divertissement se sont qualifiés à la Subvention salariale d'urgence du Canada et des subventions totalisant 5,6 M$ ont été comptabilisées au premier trimestre 2021 en contrepartie d'une réduction des coûts de main-d'œuvre (aucun montant au premier trimestre 2020).

Mesures non normalisées selon les IFRS

La Société utilise des mesures non normalisées selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS »). La Société a ajouté la mesure « ratio d'endettement net consolidé » au troisième trimestre 2020. La définition de cette mesure est présentée à la section « Définitions ».

