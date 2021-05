Quebecor : Québecor inc. annonce ses résultats consolidés pour le premier trimestre 2021

Montréal (Québec) - Québecor inc. (« Québecor » ou la « Société ») communique aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le premier trimestre 2021. Québecor consolide les résultats financiers de sa filiale Québecor Média inc. (« Québecor Média ») qu'elle détient en propriété exclusive.

Revenus de 1,09 G$ au premier trimestre 2021, en hausse de 35,6 M$ (3,4 %) par rapport à la même période de 2020.

BAIIA ajusté de 452,7 M$, en hausse de 16,0 M$ (3,7 %).

Bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies de 129,9 M$ (0,52 $ par action de base), en hausse de 18,4 M$ (0,08 $ par action de base) ou 16,5 %.

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de 121,3 M$ (0,49 $ par action de base), en baisse de 10,3 M$ (0,03 $ par action de base).

Flux de trésorerie d'exploitation de 307,6 M$, en hausse de 12,6 M$ (4,3 %).

Au premier trimestre 2021, le secteur Télécommunications a affiché une croissance de 39,3 M$ (4,5 %) de ses revenus et de 15,4 M$ (3,5 %) de son BAIIA ajusté.

Progression importante des revenus de Vidéotron ltée (« Vidéotron ») au premier trimestre 2021 en services et équipements mobiles (23,0 M$ ou 11,1 %), en accès Internet (19,1 M$ ou 6,9 %) et en équipements filaires (18,4 M$ ou 65,0 %).

Augmentation de 22 100 (1,5 %) unités génératrices de revenus (« UGR ») en téléphonie mobile et 10 600 (0,6 %) en accès Internet.

Le 1er avril 2021, Vidéotron a annoncé l'acquisition de Cablovision Warwick Inc. (« Cablovision Warwick ») et de son réseau qui dessert les municipalités de Warwick, de Kingsey Falls et de Saint-Félix-de-Kingsey, dans le Centre-du-Québec, depuis plus de quatre décennies. Les clients de Cablovision Warwick auront ainsi accès au réseau de Vidéotron, y compris ses produits et services.

Le 22 mars 2021, Vidéotron et le gouvernement du Québec, conjointement avec le gouvernement canadien, ont conclu des ententes dans le cadre de l'atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de déploiement de services Internet haute vitesse dans diverses régions du Québec. En vertu de ces ententes, Vidéotron étendra son réseau Internet haute vitesse afin de brancher environ 37 000 foyers additionnels et les gouvernements se sont engagés à fournir une aide financière d'environ 258,0 M$ qui sera entièrement investie dans le prolongement du réseau de Vidéotron.

Le 10 février 2021, le secteur Sports et divertissement a annoncé l'acquisition de Les Disques Audiogramme inc., la plus importante maison de disques francophone indépendante en Amérique du Nord qui comprend, entre autres, Éditorial Avenue, la plus importante maison d'édition musicale francophone au Canada, continuant ainsi à soutenir le talent des artistes du Québec et à assurer le rayonnement et la diffusion de la musique québécoise.

Nous avons amorcé l'exercice 2021 sur une bonne note, malgré les défis liés au contexte sanitaire qui continuent d'influer sur certains de nos secteurs d'activité. Au premier trimestre 2021, en raison notamment du solide rendement financier et opérationnel de Vidéotron, la Société a généré une hausse de 3,7 % de son BAIIA ajusté et de 16,5 % de son bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies. Ce rendement a généré une croissance de 4,3 % de nos flux de trésorerie d'exploitation.

Nous sommes fiers de l'acquisition lors du premier trimestre 2021 de Cablovision Warwick et de son réseau, une entreprise bien établie dans le paysage du Centre-du-Québec depuis plus de quarante ans. Cette transaction illustre une fois de plus notre volonté de connecter les gens à l'échelle du Québec et de leur offrir une expérience client unique de calibre mondial. À cet égard, nous sommes également heureux d'étendre la portée de notre réseau d'ici le 30 septembre 2022 afin de donner accès à Internet haute vitesse à environ 37 000 nouvelles résidences situées dans diverses régions éloignées du Québec, dans le cadre d'un partenariat avec le gouvernement du Québec, en collaboration avec le gouvernement canadien, a commenté Pierre Karl Péladeau.



Offrir des solutions innovantes et performantes est au cœur de notre modèle d'affaires et nous poursuivons avec succès le déploiement de notre réseau 5G sur le territoire québécois. Nous continuons également de recruter de nouveaux clients en téléphonie mobile, comme en témoigne la hausse de 133 400 lignes au cours des 12 derniers mois, propulsée notamment par la nouvelle offre d'appareils mobiles chez Fizz. La demande continue également de croître en ce qui a trait à l'accès Internet, avec l'ajout de 74 000 clients durant cette même période, tout comme pour notre plateforme de divertissement et de gestion de vie connectée Helix qui atteint désormais 826 000 UGR. Nous venons d'ailleurs d'annoncer l'arrivée de la très attendue borne intelligente Helix Fi 2, offerte en primeur aux clients de Videotron, qui renferme le Wi-Fi le plus puissant sur le marché québécois grâce à sa technologie innovatrice ultraperformante, a déclaré Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.



Je suis également fier du lien privilégié qui s'est tissé entre Vidéotron et la population québécoise au fil des années, alors que l'entreprise occupe de nouveau le premier rang à titre d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois dans le cadre de l'étude Réputation Léger, et ce, pour une 16e année consécutive, a ajouté Jean-François Pruneau.



Bien que la crise actuelle continue d'avoir une incidence sur ses activités, Groupe TVA inc. (« Groupe TVA ») a été en mesure de générer une hausse de ses revenus de 3,7 M$ au cours du trimestre, alors que la baisse de 6,4 M$ de son BAIIA ajusté provient essentiellement de l'augmentation des coûts de contenu de la chaîne spécialisée TVA Sports en raison du calendrier condensé de la saison 2020-2021 de la Ligue nationale de hockey, a commenté Pierre Karl Péladeau, à titre de président et chef de la direction par intérim de Groupe TVA.



Le marché publicitaire des activités de télédiffusion démontre une progression encourageante par rapport au trimestre correspondant de 2020, tout comme celui de nos plateformes numériques qui reflète la croissance de nos revenus publicitaires non traditionnels. Avec des parts de marché consolidées totalisant 39,4 parts, les émissions de Groupe TVA demeurent parmi les plus regardées au Québec, grâce à une offre qui ne cesse de se démarquer, a poursuivi Pierre Karl Péladeau.



Nous sommes ravis de l'accueil réservé à Vidéotron lors de l'émission sur le marché canadien de billets de premier rang à rendement élevé d'un montant en capital global de 650,0 M$, portant intérêt à un taux de 3,125 %, ce qui représente le plus bas taux de coupon jamais atteint par un émetteur sur ce marché. À la suite de cette émission, qui porte nos liquidités disponibles nettes à 2,6 G$, nous nous positionnons favorablement en vue des prochaines enchères de spectres et des échéances de nos différents billets, a déclaré Hugues Simard, chef de la direction financière de Québecor.



Je tiens à remercier chaleureusement Jean-François Pruneau, qui quittera la Société le 4 juin 2021, pour ses nombreuses réalisations au sein de Québecor au cours des vingt dernières années. Son leadership marqué, tout comme son sens des affaires aiguisé ont grandement contribué au développement du plan d'affaires et à la solidité de la Société. Je lui souhaite le meilleur des succès dans ses prochains défis, a renchéri Pierre Karl Péladeau.



L'année 2021 étant bien lancée, nous continuons de miser sur nos vecteurs de croissance afin de consolider notre position de chef de file de notre industrie, tout en maintenant une gestion prudente d'ici la reprise complète de l'activité économique. Nous demeurons optimistes quant à l'avenir et continuons d'œuvrer dans une perspective de création de valeur à long terme au profit de toutes nos parties prenantes. Enfin, je tiens à souligner de nouveau la contribution exceptionnelle de tous nos employés qui constituent les piliers de notre réussite au quotidien, a conclu Pierre Karl Péladeau.



Pour plus de détails et pour consulter les définitions de « BAIIA ajusté », « bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies », « flux de trésorerie d'exploitation » et « unité génératrice de revenus », veuillez vous référer au fichier PDF ci-joint pour la version complète du communiqué de presse.

Sources :

Hugues Simard

Chef de la direction financière

Québecor inc. et Québecor Media inc.

hugues.simard@quebecor.com

514 380-7414



Direction des communications

Québecor inc. et Québecor Media inc.

medias@quebecor.com

514 380-4572