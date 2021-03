Quebecor : Vidéotron est fière de brancher 37 000 nouveaux foyers dans les régions du Québec d'ici la fin de...

Vidéotron est heureuse d'annoncer qu'elle participera au projet « Opération haute vitesse » et connectera des foyers actuellement mal desservis en région. Vidéotron est fière de contribuer à cet ambitieux projet des gouvernements du Québec et du Canada afin de poursuivre sa lancée en tant que joueur de premier plan pour permettre à nos régions de jouir de technologies de pointe.

En effet, les gouvernements du Québec et du Canada ont annoncé aujourd'hui les paramètres du plan pour connecter les 150 000 foyers toujours sans accès à Internet haute vitesse dans les différentes régions du Québec. Vidéotron branchera 37 000 de ces résidences d'ici la fin de l'année 2022.

Un objectif ambitieux

Les cibles des gouvernements sont ambitieuses; les Québécois ont cependant prouvé à maintes reprises dans le passé qu'ils étaient en mesure de se mobiliser pour réaliser des projets porteurs. Afin d'accomplir ce projet, les fournisseurs, les entrepreneurs et les différents fabricants d'équipements devront travailler de concert afin de terminer les branchements dans les délais impartis. Plus spécifiquement, les enjeux soulevés quant aux accès aux poteaux par divers acteurs de l'industrie devront être réglés afin que les gouvernements puissent atteindre leurs objectifs.

Une gamme de produits complète pour la meilleure expérience client

Rappelons que pour une 15e année consécutive, Vidéotron a été nommée l'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois. Vidéotron offre une multitude de produits et services qui peuvent être adaptés aux besoins de tous. Les nouveaux foyers desservis pourront s'abonner à Helix, la nouvelle expérience de divertissement et de gestion de la vie connectée de Vidéotron. Grâce à sa télécommande vocale, à son Wi-Fi ultra-intelligent et à sa capacité d'intégrer des fonctions de domotique, Helix deviendra, sans équivoque, le complice de plusieurs nouveaux foyers dans les régions du Québec.

En outre, un plus grand nombre de Québécois auront maintenant accès à ce qui se fait de mieux en matière d'expérience client, et ce, au même prix que dans les grands centres urbains. Non seulement les foyers visés par ce projet n'avaient pas accès à Internet haute vitesse, mais ceux-ci payaient souvent trop cher pour des technologies de moindre qualité. Cette situation tirera à sa fin avec l'arrivée de Vidéotron.



Vidéotron est prête à relever ce défi et nos équipes sont déjà à pied d'œuvre afin de commencer le travail sur le terrain au cours des prochains jours. Le nombre de foyers que les gouvernements nous ont confié témoigne assurément de l'expertise et de la capacité de Vidéotron à mener à terme des projets d'envergure, et nous sommes heureux de la confiance qu'ils nous accordent aujourd'hui. Je suis convaincu que toutes les parties prenantes impliquées dans ce projet partagent la même volonté et mettront en place les mesures nécessaires pour rendre possibles les objectifs fixés.

Il faut reconnaître et saluer la volonté politique des gouvernements avec ce programme qui a comme objectif de donner accès à Internet haute vitesse à toutes les Québécoises et tous les Québécois mal desservis actuellement dans leur région. L'accès à Internet haute vitesse leur est plus que jamais essentiel. Ceci est aussi vrai pour la vitalité économique, sociale et culturelle de nos régions. C'est pourquoi Vidéotron est fière de participer à ce projet qui lui permettra d'offrir les meilleurs produits qui soient. Afin de se donner les moyens de ses ambitions et de respecter son calendrier, les gouvernements devront nécessairement maintenir la pression sur Bell en matière d'accès à ses structures de soutènement.

En bref

• Les régions desservies par Vidéotron seront annoncées prochainement.

• Les nouvelles connexions incluent les portes qui seront branchées dans le cadre du projet Régions branchées.

• Vidéotron débutera les travaux dès maintenant. Ceux-ci seront terminés d'ici octobre 2022.

Si vous êtes un citoyen d'une région actuellement mal desservie et que vous avez des questions, communiquez avec notre ligne d'information au 1 833 905-2004.