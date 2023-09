Quectel Wireless Solutions a annoncé l'expansion de son centre de recherche et développement à Penang, en Malaisie. Ouvert initialement en 2022, le centre a déménagé dans des locaux plus vastes dans la ville et a ajouté des fonctionnalités telles qu'un laboratoire de test et une chambre anéchoïque, ainsi que des installations de fabrication dans le centre. L'expansion permet à Quectel de fournir à l'avenir des produits et services sur mesure et prêts à l'emploi à ses clients de l'APAC et du monde entier.

Conçu pour offrir des formations, un support et des services exceptionnels aux clients, le centre de R&D de Quectel comprend actuellement des salles de blindage, une chambre anéchoïque et un ensemble de capacités de test RF. Ces ressources améliorent considérablement l'innovation et le support client, soulignant l'engagement inébranlable de Quectel à fournir des services exceptionnels, personnalisés et à valeur ajoutée, augmentant encore ses capacités à servir sa base croissante de clients IoT. Fondée pour répondre aux exigences précises des clients de l'IdO et pour garantir une réponse rapide aux besoins de développement de produits et un déploiement rapide sur le marché, l'équipe de Penang s'engage pleinement à servir les clients mondiaux dans leur mission de construction d'un monde plus intelligent.

Le centre de R&D est bien équipé avec un laboratoire de test de pointe et une chambre anéchoïque, couvrant la conception de matériel et de micrologiciel, l'expertise de test, et plus encore, ce qui en fait un cadre optimal pour les tests exhaustifs, le débogage, et les évaluations des appareils des clients. L'ouverture du centre de R&D en Malaisie permettra à l'entreprise de fournir un support plus rapide aux clients de la région, tout en soutenant la feuille de route globale des produits Quectel. Le centre de R&D de Penang est situé dans la zone de Bayan Lepas à Penang, stratégiquement positionné pour rassembler certains des plus grands ingénieurs du monde et des leaders de l'IdO dans la région afin d'accélérer l'innovation et de conduire l'avenir de la région APAC et au-delà.