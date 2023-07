Queen's Road Capital Investment Ltd. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 31 mai 2023

Queen's Road Capital Investment Ltd. a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2023. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un revenu négatif de 10,07 millions USD, contre 17,29 millions USD il y a un an. La perte nette s'est élevée à 10,54 millions USD, contre 18,88 millions USD l'année précédente. La perte de base par action des activités poursuivies est de 0,02 USD, contre 0,04 USD l'année précédente. La perte diluée par action des activités poursuivies est de 0,02 USD contre 0,04 USD il y a un an.

Pour les neuf premiers mois de l'année, les recettes négatives se sont élevées à 23,14 millions de dollars, contre 7,36 millions de dollars il y a un an. La perte nette s'est élevée à 27,64 millions USD, contre 0,832311 million USD il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies est de 0,06 USD. La perte diluée par action des activités poursuivies est de 0,06 USD.