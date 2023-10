Queen's Road Capital Investment Ltd est un financier du secteur mondial des ressources. La société est une société d'investissement axée sur les ressources, qui réalise des investissements dans des sociétés de ressources privées et cotées en bourse. La société acquiert et détient des titres tant pour l'appréciation du capital à long terme que pour les gains à court terme, en mettant l'accent sur les titres de créance convertibles et les projets de ressources en développement ou en production situés dans des juridictions sûres.

Secteur Sociétés holdings