Queen South Textile Mills Limited est une entreprise de fabrication de textiles orientée vers l'exportation. Elle produit et vend différents types de fils tricotés, teints et finis en coton, nylon, polyester, viscose, cardé, peigné et acrylique. Elle collecte différents types de fils de pullover en fonction de la demande du marché et les teint pour les fournir aux fabricants de pullover qui exportent directement leurs produits en dehors du Bangladesh. L'entreprise propose une gamme de types de fils teints : 100 % coton, 100 % viscose, 100 % nylon, 50/50 acrylique/coton, 100 % polyester, 60/40 acrylique/viscose, 40/60 viscose/acrylique, 60/40 acrylique/coton et 40/60 acrylique/coton.

