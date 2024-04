Quest Diagnostics est le 1er fournisseur mondial de tests diagnostiques et de services d'information à destination des patients et des professionnels de la santé. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de tests et de diagnostic (97,3%) : prestations de tests de dépistage de routine, de tests génétiques et de diagnostics avancés et de diagnostic anatomo-pathologique ; - autres (2,7%).

Secteur Installations et services en soins de santé