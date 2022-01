Quest Diagnostics réalise un bénéfice plus élevé en 2021 grâce à l'augmentation du nombre de tests COVID-19.

Quest Diagnostics a annoncé mercredi un bénéfice en hausse pour 2021, les volumes de tests COVID-19 ayant bondi avec la propagation de la variante du coronavirus Omicron aux États-Unis.

Quest a déclaré avoir effectué plus de 120 000 tests PCR par jour au cours des deux dernières semaines de 2021, et plus de 150 000 tests par jour au début de cette année.

"Nous avons constaté une forte augmentation de nos volumes au quatrième trimestre, en particulier les deux dernières semaines de décembre, et cela se poursuit en janvier", a déclaré Steve Rusckowski, directeur général de Quest Diagnostics, lors de la conférence annuelle J.P. Morgan Health Care.

Alors que l'opportunité du test COVID-19 devrait se poursuivre au premier trimestre, la demande finira par diminuer en 2022 par rapport à l'année dernière, a ajouté M. Rusckowski.

Les commentaires de Quest font écho à ceux du fabricant du test COVID-19, Abbott Laboratories, qui a également déclaré s'attendre à une forte demande de tests à court terme.

Quest a déclaré avoir réalisé en moyenne 83 000 tests moléculaires COVID-19 par jour au troisième trimestre, clos le 30 septembre, grâce à la diffusion de la variante Delta.

Quest prévoit désormais un bénéfice par action ajusté de 14,24 dollars pour 2021, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 13,50 à 13,90 dollars par action, compte tenu de l'augmentation de la demande de tests COVID-19 et de la reprise de son activité de tests de base.

La société a également déclaré qu'elle s'attendait à ce que son bénéfice ajusté pour 2022 dépasse la limite supérieure de ses prévisions précédentes de 7,40 à 8 dollars par action. (Reportage d'Amruta Khandekar ; édition de Shinjini Ganguli)