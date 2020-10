Quest for Growth : mise à jour trimestrielle 30 septembre 2020 0 29/10/2020 | 18:29 Envoyer par e-mail :

COMMUNIQUE DE PRESSE Louvain / 29 octobre 2020 / 17h40 Informations réglementées QUEST FOR GROWTH MISE AU JOUR TRIMESTRIELLE AU 30 SEPTEMBRE 2020 RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENTS Résultats Grâce aux actions cotées en portefeuille, Quest for Growth a réalisé une belle performance au troisième trimestre, avec une hausse de la valeur nette d'inventaire de 6 %. Depuis le début de l'année, la valeur nette d'inventaire a augmenté malgré la crise du coronavirus de 3,9 %, à 8,43 €, contre 8,12 € au 31 décembre 2019. Sur les neuf premiers mois de 2020, le fonds enregistre un bénéfice de 5,3 millions (0,32 € par action ordinaire), contre un bénéfice de 7,9 millions € (0,47 € par action ordinaire) sur les trois premiers trimestres de 2019. Malgré l'évolution positive du portefeuille sous-jacent, le cours de l'action a cédé 6,8 %, à 5,50 € au 30 juin 2020, contre 5,90 € à la fin de 2019. La décote du cours par rapport à la valeur nette d'inventaire a encore augmenté, pour atteindre 34,8 % à la fin du troisième trimestre. Environnement de marché Les marchés d'actions européens n'ont réalisé que de faibles bénéfices au troisième trimestre. Depuis le début de l'année, l'indice boursier européen STOXX Europe 600 Net Return a encore perdu 12 %. Cette évolution se démarque nettement par rapport la hausse vertigineuse des actions technologiques américaines au cours de l'été. Malgré une correction limitée en septembre, le Nasdaq Composite Index affichait encore sur les neuf premiers mois de l'année un bénéfice de 24 %, tandis que le NYSE FANG+ Index, qui comprend des exactions telles qu'Apple et Amazon, enregistrait même une hausse de 74 %. Les valorisations de certaines de ces actions - dont on peut citer en exemple celle de Tesla, valorisée à quelque 400 milliards de dollars - révèlent une nette exagération dans certains segments du marché d'actions. Investissements dans des entreprises cotées Le portefeuille d'actions cotées s'est très bien tenu également au troisième tri- mestre, grâce à quoi la performance estimée depuis le début de l'année se révèle légèrement positive. Il fait donc nettement mieux que les indices boursiers eu- ropéens. Les valeurs en portefeuille qui se sont les moins bien tenues sont TKH Group, Jensen-Group et Akka Technologies. Steico (+82 %) et Pharmagest (+37 %) ont le plus contribué aux résultats des trois derniers trimestres. Kingspan, Nexus et Stratec ont également grimpé vigoureusement. Au total, neuf actions cotées ont été repoussées du portefeuille en 2020 : Sequana, Robertet, CFE et Norma Group au premier trimestre, EVS, Akka et Aliaxis au deu- xième et Cenit et Aures au troisième. Au premier trimestre, Tubize, Stratec et Gurit ont été achetées, tandis qu'au deuxième trimestre, Kerry, LPKF et Varta ont rejoint le portefeuille. Les actions de cette dernière entreprise, un producteur de micropiles, ont de nouveau été vendues en septembre après que le cours a pratiquement dou- blé. Le seul nouvel achat effectué en été était ABO Wind, un développeur allemand VALORISATION DE QUEST FOR GROWTH Cours Boursier Valeur Nette d'Inventaire 30/09/2020 30/09/2020 31/12/2019 30/06/2020 5,50 EUR 8,43 EUR 7,96 EUR 8,12 EUR Nombres d'actions 16.774.226 16.774.226 16.774.226 Décote du cours par rapport à la valeur intrinsèque: 34,79% Source: Estimation par Capricorn Partners SA DÉCOTE QUEST FOR GROWTH SCHÉMA DE PUBLICATION 29 octobre 2020: 17h40 Communiqué de presse disponible sur www.questforgrowth.com de projets énergétiques renouvelables. En dépit d'un pipeline de projets internatio- naux très solide, l'action affiche une valorisation très attrayante. Investissements dans des entreprises non cotées Quest for Growth réalise un nouvel investissement de 2 millions € dans une entre- prise en croissance dont le nom sera révélé ultérieurement. Il s'agit d'un coinves- tissement avec le Capricorn Digital Growth Fund, un fonds de capital-risque dans lequel Quest for Growth est investi également. Quest for Growth a aussi procédé à un investissement de suivi dans Miracor Medical, Sensolus et Scaled Access. Investissements dans des fonds de capital-risque Capricorn ICT Arkiv a effectué un investissement de suivi dans Indigo Diabetes. Cette entreprise a finalisé un tour de financement de 38 millions € afin de poursuivre le développement de son Multi-Biomarker Sensor prometteur pour les personnes souffrant du diabète. Capricorn ICT Arkiv a également participé au tour de financement de 3,5 millions € de l'entreprise IoT (Internet of Things) industrielle Sensolus afin d'accélérer la croissance internationale de l'entreprise. Le fonds a réalisé aussi un investissement de suivi dans Lindacare et Scaled Access. Le Capricorn Sustainable Chemistry Fund a procédé à un nouvel investissement dans Zeopore Technologies. Cette spinout de la KULeuven est un développeur technolo- gique belge de premier plan actif dans le développement et la commercialisation de zéolites mésoporeux rentables pour applications catalytiques. Le financement servira accélérer la commercialisation de zéolites mésoporeux dans des processus de raf- finage et pétrochimiques, à étendre l'infrastructure d'essais catalytiques industriels et

poursuivre la recherche quant à de nouvelles opportunités dans la transformation chimique de matières premières renouvelables, comme la biomasse et les déchets plastiques. L'augmentation de l'efficacité catalytique réalisée grâce à la plateforme technologique de Zeopore permet de réduire sensiblement les émissions de CO2 dans l'industrie pétrochimique existante. Cet impact direct, combiné au rôle essen- tiel que la technologie de Zeopore est susceptible de jouer dans les développements futurs concernant les matières premières renouvelables, lui confère une grande per- tinence dans la transition vers une industrie à bilan carbone neutre. Le fonds a égale- ment réalisé un investissement de suivi dans DMC Technologies. Le Capricorn Digital Growth Fund a procédé à de nouveaux investissements au troisième trimestre de cette année. Le premier était un coinvestissement avec Capricorn ICT Arkiv dans Indigo Diabetes, une jeune entreprise qui produit des solutions médicales de haute technologie fondées sur la nanophotonique. Par ailleurs, le Capricorn Digital Growth Fund a investi dans une entreprise en croissance dont le nom sera divulgué ultérieurement (un coinvestissement avec Quest for Growth). Perspectives Les actions cotées présentent des écarts de valorisation de plus en plus grands. L'allègement des actions détenues qui affichent des valorisations élevées peut donc continuer comme au cours des mois passés, tandis que la recherche d'actions pré- sentant une valorisation plus intéressante se poursuit. Du côté des investissements non cotés, on vise toujours à étendre le portefeuille dans la chimie durable et les technologies numériques, tandis que la sortie réussie de Bluebee montre que les participations existantes sont susceptibles de contenir des plus-values potentielles. PERFORMANCE PAR ACTION DU PORTEFEUILLE COTE DEPUIS LE 31/12/2019 RÉPARTITION REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS AU 30 SEPTEMBRE 2020 Actions sociétés cotées Sociétés Secteur / Marché Logiciel & Services CEWE STIFTUNG Deutsche Börse (Xetra) PSI SOFTWARE Deutsche Börse (Xetra) SAP Deutsche Börse (Xetra) Matériel Technologique B&C SPEAKERS Borsa Italiana LEM HOLDING SWX Swiss Exchange LPKF Deutsche Börse (Xetra) NEDAP Euronext Amsterdam TKH GROUP Euronext Amsterdam Semi-conducteurs MELEXIS Euronext Bruxelles Equipement & Services Médicaux FRESENIUS Deutsche Börse (Xetra) NEXUS Deutsche Börse (Xetra) PHARMAGEST INTERACTIVE Euronext Paris STRATEC Deutsche Börse (Xetra) Pharma & Biotech TUBIZE Euronext Bruxelles Electrique & Ingénierie ABO WIND Deutsche Börse (Xetra) DATRON Deutsche Börse (Xetra) JENSEN GROUP Euronext Bruxelles TECHNOTRANS Deutsche Börse (Xetra) Matériaux GURIT SWX Swiss Exchange KERRY GROUP Euronext Dublin KINGSPAN Euronext Dublin STEICO Deutsche Börse (Xetra) UMICORE Euronext Bruxelles Différence par En % de la Nombre rapport au Cours de Valeur Nette d'actions 31/12/2019 Devise l'action Valeur en € d'Inventaire 64.498 3.998 € 93,5000 6.030.563 4,26% 143.783 49.124 € 24,9000 3.580.197 2,53% 26.200 -1.800 € 132,7600 3.478.312 2,46% 165.004 30.510 € 9,3000 1.534.537 1,08% 2.221 825 CHF 1.726,0000 3.548.173 2,51% 90.000 90.000 € 22,6500 2.038.500 1,44% 102.098 28.114 € 42,5000 4.339.165 3,07% 160.070 57.750 € 31,2000 4.994.184 3,53% 27.000 -1.500 € 66,4500 1.794.150 1,27% 86.000 6.000 € 38,8300 3.339.380 2,36% 78.764 -59.466 € 46,0000 3.623.144 2,56% 73.046 -19.253 € 82,0000 5.989.772 4,23% 36.060 36.060 € 124,4000 4.485.864 3,17% 52.588 52.588 € 80,0000 4.207.040 2,97% 110.000 110.000 € 26,0000 2.860.000 2,02% 119.000 0 € 8,6500 1.029.350 0,73% 152.876 0 € 20,0000 3.057.520 2,16% 149.024 -675 € 19,2200 2.864.241 2,02% 2.431 2.431 CHF 1.958,0000 4.405.681 3,11% 30.000 0 € 109,5000 3.285.000 2,32% 35.000 -31.000 € 77,7000 2.719.500 1,92% 136.078 -44.002 € 49,6000 6.749.469 4,77% 65.000 -10.000 € 35,5500 2.310.750 1,63% 82.264.492 58,15% Actions sociétés non cotées Sociétés Secteur / Marché HALIODX Pharma & Biotech MIRACOR Equipement & Services Médicaux Co-investissements Capricorn Funds C-LECTA Matériaux NEW INVESTMENT TO BE DISCLOSED NGDATA Logiciel & Services PROLUPIN Matériaux SCALED ACCESS Logiciel & Services SENSOLUS Logiciel & Services Différence par rapport au En % de la Valeur 31/12/2019 Devise Valeur en € Nette d'Inventaire € 2.460.017 1,74% 1.200.000 € 2.849.932 2,01% 5.309.949 3,75% Différence par rapport au En % de la Valeur 31/12/2019 Devise Valeur en € Nette d'Inventaire € 3.785.670 2,68% 2.000.000 € 2.000.000 1,41% 148.154 € 686.679 0,49% 1.999.998 € 2.041.589 1,44% 227.922 € 541.605 0,38% 75.414 € 690.939 0,49% 9.746.482 6,89% Investissements en fonds de capital risque Différence par Dernière En % de la rapport au évaluation Valeur Nette 31/12/2019 Devise au Valeur en € d'Inventaire CAPRICORN PARTNERS CAPRICORN CLEANTECH FUND € 30/09/2020 1.774.184 1,25% CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND € 30/09/2020 3.365.897 2,38% CAPRICORN HEALTH-TECH FUND -544.927 € 30/09/2020 7.596.518 5,37% CAPRICORN ICT ARKIV -3.082.000 € 30/09/2020 5.431.083 3,84% CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND 2.000.000 € 30/09/2020 5.996.449 4,24% AUTRES FONDS CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II € 30/06/2020 74.476 0,05% LIFE SCIENCES PARTNERS III -103.162 € 30/06/2020 368.000 0,26% LIFE SCIENCES PARTNERS IV -1.005.954 € 30/06/2020 649.000 0,46% 25.255.606 17,85% Total actifs financiers - actions € 122.576.528 86,64% Changements de valeur sociétés non cotées € 0 0,00% Total Actifs Financier - Actions après réductions de valeur € 122.576.528 86,64% Montants recevables sociétés non cotées Sociétés Loan notes SCALED ACCESS Commercial paper PURATOS PURATOS Total actifs financiers - montants recevables Total actifs financiers Cash Autres actifs nets Quest for Growth - actions ordinaires Différence Valeur par Dernière En % de la faciale en rapport au évaluation Valeur Nette devises 31/12/2019 Devise au Valeur en € d'Inventaire 100.000 100.000 € 100.000 0,07% 100.000 0,07% 1.500.000 € 1.499.989 1,06% 1.200.000 € 1.199.987 0,85% 2.699.976 1,91% € 2.799.976 1,98% € 125.376.504 88,62% € 12.322.217 8,71% € 3.776.042 2,67% € - 0,00% Total Valeur Nette d'Inventaire € 141.474.764 100,00% COMPOSITION DE PORTEFEUILLE ET CAPITALISATION DE BOURSE AU 30 SEPTEMBRE 2020 RETURN PAR ACTION (DEPUIS LE 30/09/2010) RÉPARTITION SECTORIELLE QUEST FOR GROWTH RÉSULTATS DU 1 JANVIER 2010 AU 30 SEPTEMBRE 2020 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE RÉPARTITION MONÉTAIRE Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. 