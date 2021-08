Quest for Growth : Acquisition de HalioDx finalisée

Communiqué de presse

Louvain / 3 août 2021

QUEST FOR GROWTH

Pricaf, Organisme de Placement Collectif Alternatif Public (OPCA) à capital fixe de droit belge

Acquisition de HalioDx finalisée

Veracyte Inc. a annoncé que l'acquisition de HalioDx SAS, évoquée dans le communiqué de presse de Quest for Growth du 1er juin 2021, a été finalisée avec succès. HalioDx est une société française non cotée de diagnostic en immuno-oncologie basée à Marseille en France. Quest for Growth s'est investi dans la société en 2017.

La clôture de la transaction a un impact positif supplémentaire sur la valeur nette d'inventaire de Quest for Growth d'environ 1,8 million d'euros soit 0,11 euro par action, qui sera inclus dans le calcul de la valeur nette d'inventaire à la fin d'août, qui sera publié le 2 septembre 2021. L'impact positif total de la vente de HalioDX sur la valeur nette d'inventaire de Quest for Growth en 2021 est estimé à environ 7,5 millions d'euros soit 0,45 euro par action.

À propos de Quest for Growth

QUEST FOR GROWTH, Pricaf, Organisme de Placement Collectif Alternatif Public (OPCA) à capital fixe de droit belge, géré par Capricorn Partners SA. Le portefeuille diversifié de Quest for Growth se compose essentiellement d'investissements dans des entreprises en croissance cotées sur des bourses européennes, dans des entreprises européennes non cotées et dans des fonds de capital-risque. Quest for Growth se concentre sur des entreprises innovantes dans des domaines tels que les technologies digitales (ICT), les technologies relatives aux soins de santé (Health-tech) et les technologies propres (Cleantech). Quest of Growth est cotée à Euronext Bruxelles depuis le 23 septembre 1998.