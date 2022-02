Quest for Growth : Brigitte de Vet-Veithen proposée comme administratrice de Quest for Growth

Brigitte de Vet-Veithen proposée comme administratrice de Quest for Growth

Le conseil d'administration de Quest for Growth propose de nommer Madame Brigitte de Vet-Veithen administratrice indépendante de Quest for Growth. Cette proposition sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale du 31 mars 2022, sous réserve d'approbation par la FSMA. Le mandat proposé s'étendra sur une période de trois ans pour se terminer dès la fin de l'assemblée générale ordinaire de mars 2025.

Brigitte de Vet-Veithen est vice-présidente de Materialise - en tant que représentante de De Vet Management SPRL - depuis juin 2016 et dirige Materialise Medical. Madame de Vet-Veithen a 25 ans d'expérience dans le secteur technologique, en particulier dans les segments des soins de santé et des sciences de la vie. Avant de rejoindre Materialise, elle a occupé plusieurs fonctions dirigeantes, dont celui de Chief Executive Officer du groupe Acertys, un fournisseur d'équipements, de logiciels, de services et d'outillage médicaux aux hôpitaux et aux professionnels de la santé. Après avoir entamé sa carrière dans la consultance, elle a exercé plusieurs fonctions de management chez Johnson & Johnson, a été vice-présidente pour la région EMEA de Cordis Neurovascular et General Manager de Cordis en Allemagne. Madame de Vet-Veithen est titulaire d'un MBA avec une spécialisation en ingénierie de HEC Liège ainsi que d'un MBA de l'INSEAD.

Brigitte de Vet-Veithen est proposée en remplacement de Lieve Verplancke, qui n'est pas candidate à sa propre succession en tant qu'administratrice au terme de son mandat le 31 mars 2022. Le Conseil d'administration souhaite remercier Madame Verplancke pour les années au cours desquelles elle a exercé sa fonction d'administratrice.

