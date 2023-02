Quest for Growth : Le nouveau Conseil d'Administration atteint la parité hommes-femmes

Le nouveau Conseil d'Administration atteint la parité hommes- femmes

Le conseil d'administration de Quest for Growth propose de nommer Madame Véronique

van Ockenburg-Léonard administratrice indépendante de Quest for Growth. Véronique van Ockenburg- Léonard est administratrice déléguée de Banque Van Breda. Elle possède une vaste expérience en tant que CEO, CFO, Chief Credit Officer, Head of DATES & Business Insights et est membre du conseil d'administration et du comité d'audit de diverses entreprises.

Par ailleurs, Madame Sabine Vermassen est désignée comme nouvelle administratrice sur proposition des détenteurs des actions préférentielles. Sabine Vermassen est membre du comité de direction de Capricorn Partners SA depuis 2017 et dirigeante effective de Quest for Growth depuis 2022.

Le conseil d'administration propose en outre de renommer administrateurs Madame Regine Slagmulder et Messieurs Philippe de Vicq de Cumptich, Jos Peeters et Paul Van Dun, dont les mandats arrivent à échéance en mars 2023. Monsieur Jos Clijsters, actuellement nommé sur proposition des titulaires d'actions de catégorie B (à supprimer) jusqu'en 2024, serait désormais nommé en qualité d'administrateur sur proposition des titulaires d'actions ordinaires pour une durée de 3 ans jusqu'en 2026.

Ces propositions seront soumises à l'approbation de l'assemblée générale du 30 mars 2023, sous réserve d'approbation par la FSMA et de l'approbation préalable par l'assemblée générale extraordinaire de la proposition de modification des statuts donnant, entre autres, aux détenteurs d'actions de préférence le droit de nommer seulement deux candidats administrateurs au lieu de quatre.

Messieurs Antoon De Proft, René Avonts et Michel Akkermans ainsi que Madame Liesbet Peters ont indiqué ne plus être disponibles pour un nouveau mandat.

Le conseil d'administration souhaite exprimer ses sincères remerciements aux administrateurs sortants pour leurs années de contribution au bon fonctionnement de Quest for Growth. Antoon De Proft a été administrateur indépendant pendant 12 ans, et le premier président indépendant de Quest for Growth.

René Avonts est administrateur depuis la fondation de Quest for Growth en 1998 et a été administrateur délégué du gestionnaire de Quest for Growth de 2003 à 2012. Michel Akkermans et Liesbet Peeters étaient administrateurs depuis 2004 et 2017 respectivement.

Après les modifications proposées, le conseil d'administration de Quest for Growth devrait se composer de huit membres (dont deux non rémunérés), au lieu de dix (dont un non rémunéré) actuellement. Outre trois administrateurs indépendants, qui répondent tous aux critères imposés par le code belge de bonne gouvernance, le conseil devrait atteindre la parité hommes-femmes.

Le conseil d'administration a l'intention de désigner Madame Brigitte de Vet-Veithen à la présidence pour succéder à Monsieur Antoon De Proft. Madame de Vet-Veithen est vice-présidente de Materialise