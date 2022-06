Quest for Growth investit dans Finquest

Quest for Growth et Capricorn Fusion China Fund ont investi dans Finquest, une société établie à Singapour. Finquest est une entreprise de big data et d'IA qui se concentre sur l'identification et la mise en relation de ses clients avec des opportunités d'acquisition et d'investissement hors marché pertinentes à travers le monde. La base de données de la société est constamment mise à jour et améliorée grâce au déploiement à large spectre de robots d'indexation et d'IA, fournissant des introductions ciblées, triées et exploitables dans la sphère des entreprises privées.

Finquest fournit aux acheteurs d'entreprises et aux investisseurs en capital-investissement des opportunités d'investissement et d'acquisition directes dans le secteur des entreprises privées en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Les acheteurs d'entreprises sont soutenus dans leurs besoins de recherche de transactions de F&A. Les sociétés de capital-investissement s'appuient sur Finquest pour leurs acquisitions complémentaires d'entreprises en portefeuille, pour le sourcing primaire et les investissements de plate-forme, ainsi que pour les besoins de cartographie du marché du buy-and-build préalables à la transaction et à la décision du comité d'investissement.

Le secteur du capital-investissement a été extraordinairement occupé ces dernières années. Trouver les bonnes cibles est l'étape la plus importante du capital-investissement et des F&A, mais les options de recherche de transactions disponibles sont sous-performantes. S'il existe de nombreux fournisseurs spécialisés dans leur domaine d'expertise, Finquest propose une solution unique fondée sur la combinaison des données, de l'IA et des personnes.

Établie à Singapour, l'entreprise dispose de bureaux à Hong Kong, Bangalore, Londres, Paris, Francfort, Luxembourg, New York et Toronto.

Capricorn Fusion China Fund et Quest for Growth, tous deux gérés par Capricorn Partners, ont chacun investi 2 millions de dollars dans Finquest.