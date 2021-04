Quest for Growth : QfG investit 7,6 millions d'euros dans le Capricorn Fusion China Fund

La clôture intermédiaire porte le capital du fonds de 12 925 000 euros à 30 300 000 euros. Il s'agit d'un pas important en direction de l'objectif, lequel consiste à atteindre 75 millions d'euros d'ici la fin 2021. Le Capricorn Fusion China Fund renforce son capital par l'entrée de Quest for Growth et de la Société Fédérale de Participations et d'Investissement (SFPI), qui siégeront aussi au conseil d'administration, ainsi que par l'arrivée d'un nombre d'investisseurs privés.

Xi'An Thiebaut, une coentreprise belgo‐chinoise qui produit et commercialise dans le nord de la Chine (à Xi'an) des tubes en aluminium destinés à l'industrie pharmaceutique et cosmétique chinoise.

XenomatiX, une entreprise technologique belge qui développe le Lidars (une technologie qui détermine la distance entre plusieurs objets au moyen de pulsions laser) pour le marché de la mobilité et entend devenir un acteur important dans la course aux voitures à conduite autonome, domaine pour lequel le marché chinois représente un énorme potentiel ;

Communiqué de presse

Louvain / 30 avril 2021

À propos de Quest for Growth

QUEST FOR GROWTH, pricaf, Organisme de Placement Collectif Alternatif Public (OPCA) à capital fixe de droit belge, est géré par Capricorn Partners SA. Le portefeuille diversifié de Quest for Growth se compose essentiellement d'investissements dans des entreprises en croissance cotées sur des bourses européennes, dans des entreprises européennes non cotées et dans des fonds de capital‐risque. Quest for Growth se concentre sur des entreprises innovantes dans des domaines tels que les technologies numériques (ICT), les technologies relatives aux soins de santé (Health‐tech) et les technologies propres (Cleantech). Quest of Growth est cotée à Euronext Bruxelles depuis le 23 septembre 1998.

www.questforgrowth.com

À propos de Capricorn Partners

Capricorn Partners est un gestionnaire paneuropéen indépendant de fonds de capital‐risque axés sur les investissements dans des entreprises en croissance qui ont la technologie pour avantage concurrentiel. Capricorn gère Capricorn Sustainable Chemistry Fund, Capricorn Digital Growth Fund, Capricorn ICT Arkiv, Capricorn Health‐ tech Fund, Capricorn Cleantech Fund et Capricorn Fusion China Fund. Capricorn est également le gestionnaire de Quest for Growth, un fonds coté à Euronext Bruxelles, et le gestionnaire d'investissement du Quest Cleantech Fund et Quest+, des compartiments de la sicav Quest Management, enregistrée au Luxembourg. www.capricorn.be

Pour toute information complémentaire

Yves Vaneerdewegh,

membre du comité de direction de Capricorn Partners SA tél +32 (0)16 28 41 00

QUEST FOR GROWTH SA

Pricaf, Organisme de Placement Collectif Alternatif Public (OPCA) à capital fixe de droit belge Lei 19 - bte 3, B-3000 Louvain - Tél : +32 (0)16 28 41 00 - Fax: +32 (0)16 28 41 08

www.questforgrowth.com

quest@questforgrowth.com