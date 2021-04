Quest for Growth : QfG investit dans REIN4CED

Communiqué de presse

Louvain / 8 avril 2021

QUEST FOR GROWTH

Pricaf, Organisme de Placement Collectif Alternatif Public (OPCA) à capital fixe de droit belge

Quest for Growth investit dans REIN4CED

REIN4CED NV, un fabricant belge de cadres de bicyclettes en matériaux composites avancés, a mené à bien son augmentation de capital de série B de 7 millions d'euros, dirigée par Capricorn Partners. L'investissement a été porté par le Capricorn Sustainable Chemistry Fund et Quest for Growth, qui ont respectivement investi 2,5 et 1,5 millions d'euros dans la société. Les investisseurs de la première heure, Gemma Frisius Fund, Finindus et Innovation Fund ont également participé à ce financement. Cette injection de capital soutient l'ambitieuse trajectoire de croissance de l'entreprise, qui vise à devenir le principal fournisseur de matériaux légers, solides et durables pour les marchés du vélo, de l'automobile et de l'aérospatiale.

Ludwig Goris, Senior Investment Manager chez Capricorn déclare « Chez Capricorn, nous suivons l'entreprise depuis 2017 et sommes très impressionnés par la trajectoire de cette équipe. En tant qu'investisseurs dans le secteur des produits chimiques et des matériaux, nous sommes conscients du temps nécessaire et de la difficulté à lancer une nouvelle installation de production en partant de zéro. Aujourd'hui, nous sommes ravis de continuer à soutenir l'entreprise dans sa montée en puissance et dans la réalisation du plein potentiel de son offre de produits unique. »

Matériaux robustes et production durable

Les composites avancés de REIN4CED combinent les excellentes propriétés de rigidité et de légèreté de la fibre de carbone traditionnelle avec la résistance de l'acier ductile, ce qui en fait le matériau de choix pour toutes les applications où le poids, la rigidité et la résistance aux chocs (c'est-à-dire la sécurité) sont cruciaux. Ces attributs contribuent également à augmenter considérablement la durabilité des produits, ce qui étend le cycle de vie de tous les produits REIN4CED. En outre, l'utilisation de résines thermoplastiques garantit une meilleure réutilisation en fin de vie. La ligne de fabrication hautement automatisée crée des avantages majeurs en matière de gestion de la chaîne d'approvisionnement (relocalisation) et de flexibilité de la production.

La chaîne d'approvisionnement mondiale se transforme lentement en chaîne d'approvisionnement locale

L'entreprise a maintenant fermement établi sa proposition de valeur sur le marché des bicyclettes, où elle fournit des cadres pour différents modèles à son portefeuille de clients européens. L'augmentation de capital actuelle renforce considérablement les capacités de la société à étendre sa capacité de production, à répondre à la demande croissante des clients et à développer de nouvelles applications sur les marchés du sport et des loisirs, de l'automobile et de l'aérospatiale.