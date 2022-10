VNI par action au 30/09/2022: 8,02 euro

La valeur nette d'inventaire de Quest for Growth a atteint 8,02 € par action au 30 septembre 2022. La valeur nette d'inventaire au 31 décembre 2021 s'élevait à 10,71 € par action. Le cours de l'action au 30 septembre 2022 s'élevait à 5,64 € par action (31 décembre 2021 : 7,98 € par action).

Au 21 avril 2022, la société a versé un dividende brut de 1,02 € (1,00 € net) par action ordinaire.

À propos de Quest for Growth

Quest for Growth, Pricaf, Organisme de Placement Collectif Alternatif Public (OPCA) à capital fixe de droit belge, géré par Capricorn Partners SA. Le portefeuille diversifié de Quest for Growth se compose essentiellement d'investissements dans des entreprises en croissance cotées sur des bourses européennes, dans le capital-risque et capital-développement et dans les fonds de capital-risque et capital-développement. Quest for Growth se concentre sur des entreprises innovantes dans des domaines tels que les technologies digitales (Digital), les technologies relatives aux soins de santé (Health) et les technologies propres (Cleantech). Quest for Growth est cotée sur Euronext Bruxelles depuis le 23 septembre 1998.

Pour toute information complémentaire

Marc Pauwels, Fund administrator

tél +32 16 28 41 00 quest@questforgrowth.com

Ce communiqué ne constitue pas une offre ni un appel d'offre d'achat ou de vente d'actions de Quest for Growth ni d'une des sociétés dans lesquelles Quest for Growth a investi.

Les actions de Quest for Growth ne sont pas enregistrées sous le Securities Act de 1933 ou sous toute autre législation de toute autre État des États-Unis d'Amérique et elles ne peuvent pas être offertes, attribuées, vendues, revendues, fournies, mises en gage ou, d'une quelconque autre manière, directement ou indirectement, être transférées aux États-Unis ou à des « personnes US » à moins d'avoir obtenu l'inscription ou l'exemption requise à l'égard des exigences d'inscription.

Rien dans ce communiqué n'est ou ne peut être considéré comme une promesse ou une déclaration concernant le futur. Si ce document contient des déclarations prospectives, ces prévisions doivent être considérées tout en sachant que les événements et résultats réels peuvent différer de ces prédictions eu égard à des éléments tels que des modifications financières, politiques, économiques ou juridiques sur les marchés où sont actives les sociétés dans lesquelles Quest for Growth investit ou sur les Bourses où sont cotées ces sociétés. Aucune déclaration ou garantie n'est formulée par aucune personne concernant l'exactitude de telles déclarations prospectives, estimations ou projections.

Les lecteurs sont explicitement invités à consulter le profil de risque de Quest for Growth, inclus dans le prospectus publié à la suite de l'offre publique de souscription, ainsi que le document d'informations clés.