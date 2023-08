Quest Resource Holding Corporation est un fournisseur de services de gestion des déchets et de recyclage à des clients issus de divers secteurs industriels. L'entreprise crée des programmes spécifiques pour ses clients et fournit des services connexes pour la collecte, le traitement, le recyclage, l'élimination et le suivi des flux de déchets et de matières recyclables. Elle se concentre sur les programmes de recyclage des huiles de moteur et des lubrifiants automobiles, des filtres à huile, des pneus usagés, des eaux huileuses, de la destruction des marchandises, des déchets alimentaires, des équarrissages de viande, des huiles de cuisson et des déchets des bacs à graisse, des plastiques, des cartons, des métaux, du verre, des papiers mélangés, des débris de construction, ainsi que d'une grande variété de déchets solides, liquides et gazeux réglementés et non réglementés. En outre, elle propose des produits tels que de l'antigel et du liquide lave-glace, des bennes à ordures et du matériel de compactage, ainsi que d'autres services auxiliaires mineurs. Ses services sont axés sur les flux de déchets et les matières recyclables. Elle s'adresse à diverses industries, notamment l'automobile, l'industrie manufacturière, l'hôtellerie et la vente au détail, et d'autres encore.

Secteur Services et équipements environnementaux