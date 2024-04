Quest Softech (India) Limited est une société basée en Inde, qui fournit des services de conseil en logiciels et en matériel informatique, ainsi que des services connexes. La société s'est lancée dans la vente et les services liés à la recharge des véhicules électriques et aux stations de recharge. Elle propose diverses solutions, notamment des études de faisabilité, la gestion des installations et le financement. Les produits de la société comprennent des chargeurs à courant alternatif (CA), notamment le chargeur Bharat CA 001, le chargeur mural à deux pistolets CA de type 2, le chargeur CA à deux pistolets CA de type 2 et le chargeur CA à un pistolet CA de type 2, le chargeur à courant continu (CC), le chargeur CA hybride et le chargeur domestique.

Secteur Services et conseils en informatique