Questcorp Mining Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 31 janvier 2024

Le 11 mars 2024 à 23:34 Partager

Questcorp Mining Inc. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 janvier 2024. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré une perte nette de 0,141452 million CAD, contre 0,032564 million CAD un an plus tôt. La perte de base par action des activités poursuivies est de 0,01 CAD. La perte diluée par action des activités poursuivies est de 0,01 CAD.

Pour le semestre, la perte nette s'est élevée à 0,19752 million de dollars canadiens, contre 0,03968 million de dollars canadiens il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies est de CAD 0,01. La perte diluée par action des activités poursuivies est de CAD 0,01.