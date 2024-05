Questerre Energy Corporation est une société de technologie et d'innovation énergétique basée au Canada. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de projets pétroliers et gaziers, en particulier des projets non conventionnels tels que le pétrole de réservoirs étanches, le schiste bitumineux, le pétrole de schiste et le gaz de schiste. Les secteurs de la société comprennent l'Ouest canadien, le Québec et les activités de la société et autres. Le secteur de l'Ouest canadien est engagé dans des activités d'exploration et de développement dans l'Ouest canadien, notamment en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, avec une production existante de gaz naturel, de pétrole brut et de liquides de gaz naturel. Le segment du Québec est engagé dans le développement d'une importante découverte de gaz naturel dans la province, en se concentrant sur l'obtention de l'acceptabilité sociale et des approbations réglementaires pour un projet d'énergie propre. Le segment "Corporate et autres" fournit des ressources générales et administratives pour gérer les segments d'exploitation respectifs. Il comprend également des activités d'exploration dans le Royaume de Jordanie.